Entwurf - Heizkostenzuschuss für Zwei-Personen-Haushalt von 175 Euro

Berlin (Reuters) - Der von der Ampel-Koalition geplante einmalig erhöhte Heizkostenzuschuss soll nach Plänen von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) für einen Zwei-Personen-Haushalt 175 Euro betragen.

Für jede weitere Person ist ein Zuschlag von jeweils 35 Euro vorgesehen, wie aus Eckpunkten des Ministeriums hervorgeht, die am Montag der Nachrichtenagentur Reuters vorlagen. Ein Ein-Personen-Haushalt soll demnach als Einmalzahlung 135 Euro erhalten. Mit dieser Staffelung sei eine hohe Zielgenauigkeit gewährleistet, heißt es in dem Papier. Im Bundeshaushalt sei mit Mehrkosten von rund 130 Millionen Euro zu rechnen.

Empfänger seien voraussichtlich 710.000 Haushalte, die von Oktober 2021 bis Ende März 2022 mindestens einen Monat Wohngeld erhalten hätten, heißt es in dem Eckpunktepapier weiter. Das dafür erforderliche Gesetz solle noch in der ersten Jahreshälfte und damit vor Eingang der Nebenkostenabrechnungen für viele Haushalte in Kraft treten. Ziel sei es, einen Ausgleich für die stark gestiegenen Energiekosten zu schaffen.