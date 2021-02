Entwurf Impfstoffverordnung - Frühere Impfung von Grundschullehrern

Berlin (Reuters) - Der neue Entwurf der Impfstoffverordnung des Gesundheitsministeriums sieht vor, dass Grundschullehrer und Erzieher in die zweithöchste Prioritätengruppe beim Impfen gegen das Corona-Virus aufgenommen werden.

"Durch die Änderung werden Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und als Lehrkräfte in Grundschulen tätig sind, die zuvor in der Kategorie 3 der Impfpriorisierung waren, in die Kategorie 2 (mit hoher Priorität), aufgenommen", heißt es in der Verordnung, die am Nachmittag an die Gesundheitsminister der Länder verschickt wurde.

Bund und Länder beraten am Montagnachmittag unter anderem über diesen Passus. "Inhaltlich steht die Einigung zwischen den Gesundheitsministern aber schon längst fest", hieß es von mehreren Teilnehmern gegenüber Reuters. Mehrere Bundesländer haben bereits angekündigt, Grundschullehrer und Erzieher schneller impfen zu wollen.

Die Höherstufung in die zweite Prioritätengruppe bedeutet eine weitere Abkehr von den ursprünglichen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko), die vor allem nach Alter priorisieren wollte. Weil der Impfstoff vom Konzern AstraZeneca aber laut Stiko nur für die bis zu 64-Jährigen eingesetzt werden soll, wurde die Prioritätengruppe bereits einmal ergänzt und auch etwa Polizisten höher gestuft. Bei diesen wie auch Grundschullehrern und Erziehern wird nun mit einer erhöhten Gefährdungslage argumentiert. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern waren von der Ministerpräsidentenkonferenz beauftragt worden, diese Änderung zu prüfen.