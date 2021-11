Entwurf - Kursdaten sollen europaweit leichter vergleichbar werden

London (Reuters) - Kursdaten zu Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren sollen künftig europaweit leichter vergleichbar werden.

Dazu sollen die Börsen in der EU Daten zu Handelstransaktionen für ein europaweites Vergleichsregister bereitstellen, wie aus einem Entwurf der EU-Kommission hervorgeht, den die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag einsehen konnte. Ein solches "Consolidated Tape" genanntes System soll Investoren in die Lage versetzen, die für sie günstigsten Deals zu erkennen und generell zu mehr Transparenz im Börsenhandel führen. Die Pläne sehen zudem vor, eine umstrittene Vergütungspraxis bei Online-Brokern - den sogenannten "Payment for Order Flow (PFOF)" - zu verbieten.

Die Vorschläge sind Teil eines kommende Woche erwarteten Reformpakets der EU-Kommission, mit dem die Kapitalmärkte in der EU nach dem Brexit gestärkt werden sollen. Banken, Vermögensverwalter und andere Investoren haben bislang keine Vergleichsmöglichkeiten, wenn ein und dasselbe Wertpapier auf den verschiedensten Handelsplätzen in der Ländergemeinschaft gehandelt wird. In dem Dokument werden die daraus resultierenden Ineffizienzen im Aktienhandel auf bis zu 10,6 Milliarden Euro pro Jahr beziffert.

Laut dem Entwurf sollen Börsen dazu verpflichtet werden, zu diesem Register Daten zu Aktien, Anleihen, Derivaten und börsengehandelten Fonds (ETFs) gegen eine angemessene Vergütung beizusteuern. Alle Quellen von Marktdaten müssten standardisierte Kerndaten für Sammelstellen verfügbar machen, hieß es in dem Dokument. Börsen würden Mindesteinnahmen für die Bereitstellung von Kursdaten garantiert. Informationsvorteile von großen Marktteilnehmern gegenüber kleineren Vermögensverwaltern, Banken und Brokerhäusern sollen mit dem Register beseitigt werden.

PFOF SOLL UNTERBUNDEN WERDEN

Die EU-Kommission schlägt zudem vor, die Praxis des Payment for Order Flow (PFOF) bei Brokern zu verbieten. Bei dieser Vergütungsmethode werden Kundenaufträge an bestimmte ausführende Handelsplätze weitervermittelt, die Broker erhalten dafür eine Vergütung. Kritisiert wird unter anderem am PFOF-Modell, dass die Aufträge womöglich dahin gehen, wo den Brokern die höchsten Zahlungen garantiert werden und nicht dorthin, wo es die besten Kurse für ihre Kunden gibt. In Deutschland sprach sich der Online-broker Trade Republic dafür aus, diese Praxis nicht zu untersagen.

In dem Entwurfspapier der EU-Kommission hieß es dazu, der Verschlag werde die umstrittene Praxis beenden, dass bestimmte Hochfrequenzhändler Broker dafür bezahlen, dass diese Kundenaufträge an sie zur Ausführung weiterreichten. Mit einem Verbot von PFOF werde sich für Kleinanleger die Qualität der Order-Ausführung verbessern. Auch erhöhe sich die Transparenz aller Plattformen, die Aufträge umsetzten.

In Deutschland hatte sich die Finanzaufsicht BaFin vor kurzem sehr kritisch zu solchen Vergütungen für die Weiterleitung von Wertpapieraufträgen geäußert. Bei dieser Praxis müssten die Anforderungen an die bestmögliche Ausführung solcher Aufträge und an den Umgang mit Interessenkonflikten und Zuwendungen sowie an die Kostentransparenz beachtet werden, hatten die Aufseher angemahnt.