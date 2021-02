Entwurf - Lockdown bis 14. März - aber Schulöffnungen möglich

- von Andreas Rinke und Sabine Siebold

Berlin (Reuters) - Der Corona-Lockdown wird möglicherweise bis zum 14. März verlängert, Schulöffnungen werden aber davor erlaubt: Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf für das Bund-Länder-Spitzengespräch am Nachmittag hervor.

Demnach werden zwar die geltenden Kontaktbeschränkungen und auch Schließungen von Geschäften bis Mitte März verlängert. Zugleich werden aber Ausnahmen im Bildungsbereich und etwa für Frisöre gemacht. Einige Länder hatten zuvor bereits angekündigt, dass sie Grundschulen auf jeden Fall ab kommender Woche wieder öffnen werden.

Der neue Entwurf ist nach Informationen von Reuters aus Verhandlungskreisen zwischen dem Kanzleramt, dem Land Berlin und Bayern abgestimmt. Kanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz hatten am Dienstagabend mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller versucht, eine Kompromisslinie zu finden. Um 11 Uhr wollen die 16 Ministerpräsidenten zusammenkommen. Ab 14 Uhr gibt es dann die Schalte mit der Kanzlerin.

Vorgesehen ist in dem Entwurf auch, dass Landkreise, die eine Inzidenz von 50 nicht unterschreiten, zusätzliche Corona-Beschränkungen verhängen können. "Der Entwurf könnte ein echter Kompromiss sein: Denn Länder wie Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen hatten schon vorher gesagt, dass sie auf jeden Fall Öffnungsschritte in den Schulen durchsetzen würden", sagte ein Verhandlungsteilnehmer.

Kanzlerin Merkel hatte am Dienstag in der CDU/CSU-Fraktion noch von einer Lockdown-Verlängerung bis Ende Februar gesprochen. Nun wird der Vorschlag eines längeren Lockdowns mit wichtigen Öffnungsschritten für Schulen und Kitas kombiniert. Die Länder erhalten laut Entwurf Freiheit, selbst nach ihrer jeweiligen Infektionslage zu entscheiden.

Bund und Länder seien zudem "weiterhin optimistisch", dass allen bis zum 21. September ein Impfangebot gemacht werden könne. Schnelltests zur Selbstanwendung werden als weiteres "geeignetes Mittel" zur Steigerung der Testkapazitäten genannt - aber erst, wenn eine ausreichende Qualität gesichert sei. "Denn eine zu große Zahl falsch-negativer Testergebnisse im Selbsttest kann fatale Folgen haben", wird ausdrücklich gewarnt. Bis Ende Februar soll zudem in allen Gesundheitsämtern das Datenübermittlungssystem Sormas installiert werden.

WEITER SORGE UM VIRUS-VARIANTEN - RKI MELDET SINKENDE ZAHLEN

Hintergrund der Verlängerung ist vor allem die Sorge um die Ausbreitung von Virus-Varianten. Dies erfordere "erhebliche zusätzliche Anstrengungen, um die Infektionszahlen wieder zu senken", heißt es in dem Entwurf. Daher müssten die Kontaktbeschränkungen in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch zugleich aber erstmals seit langem wieder eine Sieben-Tages-Inzidenz von unter 70. Sie sank auf 68,0 von 72,8 am Vortag, obwohl einige Infektionszahlen aus Nordrhein-Westfalen nachgemeldet worden waren. Die Bandbreite ist zwischen Berlin (56,2) und Thüringen (122,6) aber weiter sehr groß. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle stieg laut RKI um 8072 auf insgesamt 2.299.996. Die Gesundheitsämter meldeten binnen 24 Stunden zudem 813 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Offen ist laut Entwurf noch, wie die eigentlich verabredete weitere Öffnungsstrategie aussehen könnte. Dies könne bei einer nächsten Besprechung von Kanzlerin und Ministerpräsidenten am 10. März geklärt werden, heißt es. Als Alternative wird ein nächster Öffnungsschritt genannt, der "bei einer stabilen deutschlandweiten Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner" erfolgen könnte. Dann könne es um eine Öffnung des Einzelhandels, von Museen und der noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe gehen. Dies soll eine Arbeitsgruppe aus dem Chef des Kanzleramtes und den Chefs der Staatskanzleien der Länder vorbereitet werden. Frisöre sollen laut Entwurf bereits ab 1. März öffnen können.

Etwa der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte auf einem Stufenplan für Öffnungsschritte bestanden. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow forderte eine bundesweite Öffnungsperspektive. "Es braucht einen einheitlichen Rahmenplan für ganz Deutschland", sagte der Linken-Politiker im ZDF. "Wir brauchen einen konkreten Plan, was wann wie gelockert wird, und das möglichst bundeseinheitlich", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, im SWR-Radio.

Aus der Wirtschaft kamen neue Rufe nach baldigen Öffnungen: "Wenn verhindert werden soll, dass tausendfach Betriebsinhaber die Scherben ihres Lebenswerkes aufkehren und tausende Beschäftigte ihre Arbeit verlieren, müssen unsere Handwerksbetriebe schnellstmöglich, und sobald es epidemiologisch zu vertreten ist, wieder öffnen können", sagte Handwerks-Präsident Hans Peter Wollseifer der "Rheinischen Post". FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki wiederum kritisierte, dass die sich abzeichnende Lockdown-Verlängerung vor allem mit der Furcht vor Coronavirus-Mutationen begründet werde. "Mutationen allein sind kein hinreichender Grund dafür, um auf die Rücknahme von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen zu verzichten", sagte Kubicki der Sendergruppe RTL/ntv.