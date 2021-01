Entwurf - Opec+ will Februar und März Ölfördermengen erhöhen

Moskau/London (Reuters) - Die führenden Öl-Förderländer streben eine Erhöhung der Ölproduktion im kommenden Monat um 75.000 Fass pro Tag an.

Das geht aus dem am Dienstag bekanntgewordenen Entwurf für eine Stellungnahme der Gruppe Opec+ hervor. Demnach soll die Förderung im März um weitere 75.000 Fass pro Tag gesteigert werden. Über die Fördermenge im April soll bei der kommenden Opec+-Sitzung entschieden werden. Nach dem Entwurf soll die Erhöhung der Produktion Russland und Kasachstan zugutekommen. Die Vertreter der Opec+ kündigten eine offizielle Stellungnahme in Kürze an. Die Organisation setzt sich zusammen aus der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihrer zehn Kooperationspartner, zu denen auch Russland zählt.