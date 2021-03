Entwurf - Quarantänepflichten für Urlauber Thema bei Bund-Länder-Gesprächen

Berlin (Reuters) - Bund und Länder werden bei ihren Beratungen auch mögliche neue Quarantäne-Vorschriften bei Auslandsreisen besprechen.

Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden neuen Entwurf des Kanzleramts für die Gespräche am Nachmittag hervor. In dem Entwurf werden beim Streitthema Reisen verschiedene Varianten genannt. "Reisen, insbesondere Urlaubsreisen ins Ausland müssen ... unabhängig von Inzidenzen im Zielland mit einer epidemiologisch gebotenen Quarantäne und einer Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verbunden sein", lautet eine Version. Dies könnte dann auch Reisen nach Mallorca betreffen, das derzeit niedrige Infektionszahlen hat. In einer zweiten, weniger weitgehenden Variante heißt es, dass die Bundesregierung "zügig im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten entscheiden (soll), in welchen Fällen eine Testpflicht und in welchen Fällen eine Quarantäne bei Einreise unabhängig von Inzidenzen im Reiseland erforderlich ist".

Auch beim Thema Testen in Betrieben gibt es unterschiedliche Ansichten. Die SPD dringt auf mehr Verbindlichkeit: Die Unternehmen sollten pro Woche mindestens zwei Schnelltests anbieten. Die Bundesregierung solle hierfür "die entsprechenden Regelungen bis Ende März erlassen und einen Rahmen schaffen, auf dessen Basis die Arbeitgeber entsprechende Testbescheinigungen ausstellen". Ein abweichender Regelungsvorschlag betont die Selbstverpflichtung der Wirtschaft und will erst die Bilanz der Umsetzung Anfang April abwarten. Auch hier wird aber die klare Erwartung geäußert, dass Firmen Mitarbeiter in Betreiben zweimal wöchentlich testen.

Bei der "Notbremse" angesichts weiter steigenden Infektionszahlen wird nun als Alternative zu umstrittenen Ausgangsbeschränkungen auch genannt, dass es verschärfte Kontaktbeschränkungen geben könnte.

Bei den regionalen Modellversuchen für Öffnungsschritte, bei denen der Zugang zu Einrichtungen an negative Testergebnisse geknüpft werden, gibt es nun auch den Vorschlag, dass Geimpfte wie negativ getestete Personen behandelt werden sollten.