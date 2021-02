Entwurf - Scholz setzt im Wahlkampf auf Zukunftsmissionen

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will im Bundestagswahlkampf auf sogenannte Zukunftsmissionen in der Wirtschaftspolitik setzen.

Zentral sind dabei Klimawandel, Mobilität, Digitalisierung und die Gesundheitsversorgung, wie aus einer Vorlage für die Klausur des Parteivorstandes am Wochenende hervorgeht. In dem Reuters am Freitag vorliegenden Entwurf wird auf den "hohen Kapitalbedarf" etwa für öffentliche Investitionen verwiesen. Dies setze eine "solide und gerechte Finanzierung der öffentlichen Haushalte" voraus. Die SPD werde daher "das Steuersystem so reformieren, dass Chancen und Lasten gerecht verteilt werden".

Das Investitionsniveau des Bundes will Scholz demnach in der erstmals 2020 erreichten Höhe von mindestens 50 Milliarden Euro pro Jahr fortsetzen. Alle staatlichen Ebenen müssten ihren Beitrag für eine Investitionsoffensive leisten. Der Anstoß für den Entwurf des wirtschaftspolitischen Teils des Wahlprogramms sei von Finanzminister Scholz ausgegangen, hieß es in der SPD. Das Papier sei mit Fraktion und Partei abgestimmt. Scholz will die Zukunftsmissionen am Sonntag zum Beginn der zweitägigen Jahresauftaktklausur des Parteivorstandes vorstellen. Zur Diskussion darüber sind unter anderen BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller und die Wirtschaftsweise Veronika Grimm eingeladen.

MODERNSTES MOBILITÄTSSYSTEM BIS 2030 - KEIN AUTO-VERZICHT

Das Papier nennt vier zentrale Felder, auf denen die SPD ihre Zukunftsfähigkeit beweisen will. Deutschland werde spätestens 2050 ein klimaneutrales Land sein. Dafür seien in den 2020er Jahren die Weichen etwa beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und beim Aufbau einer Wasserstoffindustrie zu stellen. Die Umlage zur Förderung von Öko-Energie werde die SPD "bis 2025 abschaffen und aus dem Bundeshaushalt finanzieren".

Als weitere Zukunftsmission verspricht die SPD, "bis 2030 das modernste und klimafreundlichste Mobilitätssystem Europas" aufzubauen. Für viele Bürger "wird das Auto dabei unverzichtbar bleiben". Daher sei der "Umstieg auf klimafreundliche Antriebe elementar". Als weiteres Ziel soll Deutschland "2030 über eine digitale Infrastruktur auf Weltniveau und eine voll digitalisierte Verwaltung" verfügen. Die SPD wolle "die Versorgung aller Haushalte und Unternehmen mit einer Bandbreite von mindestens 1 GB/s garantieren". Für das schnelle Internet solle es gesetzlich festgelegte Ausbaupflichten geben.

Eine "gute und moderne Gesundheitsversorgung für alle" wird als vierte Zukunftsmission genannt. Dabei gehe es um bessere digitale Ausstattung im Gesundheitsdienst, aber auch um mehr Personal und die Förderung von Innovationen und neuen Methoden. Die langjährige Forderung der SPD nach einer Bürgerkrankenversicherung, die auch Privatversicherte und weitere Einkünfte als nur das Arbeitseinkommen einbezöge, findet sich nur abgeschwächt im Entwurf: "Wir setzen uns weiter ein für eine Bürgerkrankenversicherung und eine Bürgerversicherung in der Pflege im Sinne einer Pflegevollversicherung."