Entwurf - Soforthilfe von 400 Millionen Euro für Flutopfer geplant

Berlin (Reuters) - Bund und Ländern sollen 400 Millionen Euro Soforthilfe für die Flutopfer bereitstellen.

Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf für den Kabinettsbeschluss am Mittwoch hervor. Danach will der Bund 200 Millionen Euro übernehmen und geht davon aus, dass die Länder ebenfalls 200 Millionen Euro beisteuern. Man werde auch Mittel aus dem EU-Solidaritätsfonds beantragen. "Der Bund wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die bundeseigene Infrastruktur schnellstmöglich wiederherzustellen", heißt es in dem Entwurf. "Die Beseitigung der Schäden und der Wiederaufbau der Infrastruktur werden in den nächsten Jahren große finanzielle Anstrengungen erfordern." An diesen Aufbauhilfen werde sich der Bund im gleichen Umfang wie bei früheren Hochwasserkatastrophen beteiligen.

Der Bund sei auch zu einem neuen Fonds bereit, der für "künftige überregionale Schadensereignisse von erheblichem Ausmaß" eingerichtet werden könnte. In diesen sollen auch alle Länder einzahlen. Über diese Fondslösung könne auf einer Sonderkonferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Ende Juli oder Anfang August gesprochen werden, wenn sich die Schadenssumme der jetzigen Flutkatastrophe besser abschätzen lasse.