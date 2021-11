Enviva legt Ergebnisse des 3. Quartals 2021 vor, erhöht Ausschüttung und meldet ersten industriellen Vertrag

)



Die Nettoumsatzerlöse stiegen im dritten Quartal 2021 um 11,8 Millionen USD bzw. 5,2 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2020, was in erster Linie auf gesteigerte Produktverkäufe zurückzuführen war. Die Steigerung von Nettoumsatzerlös und Produktverkaufsvolumen wurde zeitweilig gedämpft, insbesondere infolge von Personal- und anderen Herausforderungen in Verbindung mit COVID-19 bei unseren Auftragnehmern und Lieferkettenpartnern. Diese Schwierigkeiten hatten vorübergehende, aber unerwartet spürbare Auswirkungen auf unseren Betrieb und Projektzeitplan. Angesichts der von uns getroffenen Maßnahmen und damit verbundenen Pläne sind wir der Auffassung, dass diese Schwierigkeiten nun allmählich hinter uns liegen.



Die Bruttomarge lag im dritten Quartal 2021 um 0,4 Millionen USD bzw. 1,6 Prozent niedriger als im dritten Quartal 2020, da höhere Umsatzerlöse im Wesentlichen durch höhere Umsatzkosten ausgeglichen wurden.



Die bereinigte Bruttomarge für das dritte Quartal 2021 war unverändert im Vergleich zum dritten Quartal 2020 und die bereinigte Bruttomarge je metrische Tonne lag im dritten Quartal 2021 um 1,75 USD bzw. 3,5 Prozent niedriger als im dritten Quartal 2020, in erster Linie aufgrund der oben genannten Faktoren, die sich auf den Nettoerlös auswirkten.



Im dritten Quartal 2021 generierte Enviva einen Nettoverlust von 0,1 Millionen USD im Vergleich zum Nettogewinn von 1,4 Millionen USD im Vergleichsquartal 2020. Der bereinigte Nettogewinn lag im dritten Quartal 2021 um 12,2 Millionen bzw. 75,8 Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2020.



Das bereinigte EBITDA lag im dritten Quartal 2021 bei 62,9 Millionen USD, ein Anstieg von 8,5 Millionen USD bzw. 15,6 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2020. Der DCF für das dritte Quartal 2021 lag bei 49,5 Millionen USD, ein Anstieg von 7,3 Millionen USD bzw. 17,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal 2020. Der Anstieg war jeweils auf die Übernahme der Anlage in Lucedale bzw. des Terminals in Pascagoula zurückzuführen.



Basierend auf der deklarierten Ausschüttung von 0,84 USD je Anteil lag das Ausschüttungs-Deckungsverhältnis auf Barmittelebene für das dritte Quartal 2021 bei 1,13.



Die Liquidität von Enviva zum 30. September 2021, die vorliegende Barmittel und Verfügbarkeit unter der revolvierenden Kreditfazilität von 525,0 Millionen USD beinhaltet, belief sich auf 191,9 Millionen USD.



Nähere Angaben zur Vereinfachungstransaktion und Unternehmensumwandlung

Wie bereits am 15. Oktober 2021 mitgeteilt, hat Enviva die Vereinfachungstransaktion abgeschlossen, mit der Enviva 100 Prozent der Besitzanteile von Holdings übernommen und alle ausstehenden Anreizverteilungsrechte aufgehoben und gegen 16 Millionen Stammanteilen an EVA umgetauscht hat. Eine Übernahme oder Emission von Schuldtiteln fand nicht statt, und Enviva nahm in Verbindung mit der Vereinfachungstransaktion keine signifikanten Mittel aus seiner revolvierenden Kreditfazilität in Anspruch.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion sind die früheren Besitzer von Holdings jetzt direkte Investoren von Enviva und haben sich bereit erklärt, alle Dividenden in Verbindung mit 9 Millionen der 16 Millionen neuer Anteile im Zeitraum ab der Ausschüttung für das dritte Quartal 2021 bis zur Dividende für das vierte Quartal 2024 zu reinvestieren.

Enviva geht davon aus, dass die Umwandlung am 31. Dezember 2021 wirksam wird. Wie in einer früheren Pressemitteilung vom heutigen Tag vermerkt, hat das Board of Directors den 19. November 2021 zum Stichtag für die Anteilsinhaberversammlung erklärt, die am 17. Dezember 2021 stattfindet.

„Gleich im Anschluss an unsere erfolgreich abgeschlossene Vereinfachungstransaktion sind wir nun sehr gespannt auf unsere bevorstehende Umwandlung in eine traditionelle Gesellschaft“, sagte Keppler. „Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Umwandlung unseres großartigen Geschäfts in eine noch bessere Firmenstruktur eine einzigartige Gelegenheit für Anleger in der ganzen Welt schaffen, an der markanten Wertsteigerung teilzunehmen, die vor uns liegt. Dies kann durch eine direkte Investition in Enviva Inc. geschehen oder durch passives Investieren über einen der zahlreichen Indizes, in die wir künftig aufgenommen werden können.“

Aktualisierte Aussichten für 2021 und 2022

Nachstehende Tabelle und zugehörige Erläuterungen beinhalten die Richtwerte von Enviva für 2021 und 2022. Unsere Richtwerte für das ganze Jahr 2021 basieren auf der tatsächlichen Leistung auf eigenständiger Basis vom 1. Januar 2021 bis 14. Oktober 2021 (dem Abschlusstag der Vereinfachungstransaktion) sowie unsere voraussichtliche Performance auf konsolidierter Basis, einschließlich der im Rahmen der Vereinfachungstransaktion übernommenen Aktiva und Betriebstätigkeiten ab dem Abschlussdatum für den Rest des Jahres zum 31. Dezember 2021. Diese Richtwerte für das ganze Jahr 2021 spiegeln jedoch nicht eine potenzielle Neufassung unserer historischen Ergebnisse wider, die aufgrund der Vereinfachungstransaktion gemäß GAAP notwendig werden könnte. In einer Neufassung würden unsere Ergebnisse die Übernahme unseres früheren Sponsors für den Dreijahreszeitraum ab 1. Januar 2019 widerspiegeln, obwohl die Übernahme erst am 14. Oktober 2021 abgeschlossen wurde. Wir gehen davon aus, dass die Aufnahme der entwicklungsbezogenen Aufwendungen unseres früheren Sponsors und die Ausklammerung zwischenbetrieblicher Transaktionen, einschließlich der MSA Fee Waivers und anderer Formen von Sponsorunterstützung, dazu führen würde, dass unsere GAAP-konformen Ergebnisse für 2021 in der Neufassung erheblich von den nachstehend ausgeführten Richtwerten für 2021 abweichen und niedriger ausfallen würden. Wir sind der Auffassung, dass unsere Richtwerte für 2021 Investoren die besten und relevantesten Informationen zur Bewertung der finanziellen und betrieblichen Leistungen des Unternehmens bereitstellen, denn darin sind einerseits die tatsächlichen und historisch ausgewiesenen Leistungen von Enviva auf eigenständiger Basis bis zum Abschlussdatum der Vereinfachungstransaktion dargestellt sowie andererseits die erwarteten Leistungen auf konsolidierter Basis vom Abschlussdatum bis zum Jahresende. Wir sind derzeit nicht in der Lage, die nachstehenden Richtwerte für 2021 mit den jeweils nächstliegenden GAAP-konformen Finanzkennzahlen abzustimmen, da wir keine derartige Neufassung erstellt oder eine solche für notwendig befunden haben. Im Interesse von Vergleichbarkeit und Transparenz wollen wir jedoch unsere Ergebnisse für 2021 auf nicht neugefasster Basis an unseren Richtwerten 2021 messen, die wir hiermit bestätigen.

In Mio. USD, wenn nicht anders angegeben





2021









2022 Nettoergebnis





4,0 - 14,0









42,0 - 67,0 Bereinigtes EBITDA





225,0 - 235,0









275,0 - 300,0 DCF





165,0 - 175,0









210,0 - 235,0 Dividende je Stammanteil/-aktie





$3,30/Anteil $3,62/Aktie

Am 15. Oktober 2021 aktualisierte Enviva die Richtwerte für das ganze Jahr 2021 und 2022 infolge der Vereinfachungstransaktion und Umwandlung. Die aktualisierten Richtwerte für das ganze Jahr 2021 beinhalten die nach dem Abschluss erwarteten Ergebnisse der im Rahmen der Vereinfachungstransaktion übernommenen Aktiva und Geschäftstätigkeiten, einschließlich rund 15 bis 20 Millionen USD an inkrementellen Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten (SG&A). Für das ganze Jahr 2022 erwartet Enviva in Verbindung mit den im Rahmen der Vereinfachungstransaktion übernommenen Geschäftstätigkeiten SG&A im Bereich von 37 bis 43 Millionen USD.

Die oben genannten SG&A beinhalten Kosten in Verbindung mit dem Markt und Anlagenerschließungstätigkeiten, die früher von unserem Sponsor durchgeführt wurden und für deren Kosten jetzt Enviva aufkommen muss. Dazu gehören die Schaffung und Pflege unserer globalen Kundenvertragspipeline und die Erschließung potenzieller neuer Anlagenstandorte. Angesichts der Qualität und Größe unserer derzeitigen Kundenvertragspipeline sind wir der Auffassung, dass wir die Aufnahme von mindestens sechs neuen vollumfänglich unter Vertrag stehenden Holzpelletanlagen und mehrerer stark wertsteigernder Expansionsprojekte unterstützen könnten. Im Lauf der nächsten fünf Jahre würde sich damit unsere aktuelle Produktionskapazität etwa verdoppeln. Mit den Vorteilen der Kompetenzen, Ressourcen und Aktivitäten, die jetzt bei Enviva unter Dach sind, werden wir unsere neuen voll vertraglich ausgelasteten Holzpellet-Produktionsanlagen voraussichtlich mit einem Projektinvestitionsfaktor von etwa dem 5-fachen bereinigten EBITDA erstellen, verglichen mit einem historischen Dropdown-Übernahmefaktor von rund 7,5.

Die tatsächlich ausgewiesenen SG&A-Beträge können aufgrund des Kapitalisierungsniveaus der Entwicklungskosten in Verbindung mit dem Bau neuer Anlagen und Expansionsprojekte abweichen. Insbesondere erwarten wir, dass die durch die Vereinfachungstransaktion entstehenden SG&A im Lauf der Zeit sinken, wenn wir Synergien verwirklichen und Straffungsinitiativen umsetzen. Wir gehen davon aus, dass wir diese Aufwendungen ab 2023 um rund 5 Millionen USD jährlich reduzieren können.

Verträge und Markt-Update

Aufsichtsbehörden, politische Entscheidungsträger, Versorgungsunternehmen, Stromerzeuger und Industriesektoren, in denen sich die Dekarbonisierung schwierig gestaltet, erzielen derzeit erhebliche Fortschritte in Richtung auf Netto-Null-Emissionen. Diese Fortschritte werden in Verbindung mit günstigen gesetzlichen und politischen Empfehlungen, die beträchtliche inkrementelle Nutzung von Biomasse aus nachhaltigen Quellen unterstützen, die zunehmenden langfristigen Marktchancen für das Produkt von Enviva in der ganzen Welt weiter untermauern.

Heute meldete Enviva die Unterzeichnung eines neuen 10-jährigen Take-or-Payoff-Abnahmevertrags für die Belieferung unseres ersten industriellen Direktkunden mit 60.000 t/Jahr an Holzpellets, die als Rohstoff im Raffinationsverfahren für nachhaltigen Flugzeugtreibstoff und andere erneuerbare Kraftstoffe wie Biodiesel genutzt werden sollen. Lieferungen im Rahmen der ersten Vertragstranche sollen 2023 beginnen, und das Volumen kann bis zum Jahr 2027 potenziell auf rund 1,2 Millionen t/Jahr gesteigert werden. Dies würde in einer Serie zusätzlicher Take-or-Pay-Tranchen geschehen, wenn der Kunde seine inkrementellen Produktionskapazitäten steigert. Enviva wird den zunehmenden Bedarf dieses Kunden an Holzpellets als einziger Zulieferer decken. Die Abschlussbedingungen der ersten Tranche werden voraussichtlich im Lauf des Jahres 2022 erfüllt.

Zum 1. Oktober 2021 beläuft sich der verbleibende gewichtete Durchschnittsbestand an Abnahmeverträgen von Enviva auf rund 14,5 Jahre, einschließlich der ersten Tranche von 60.000 t/Jahr in Verbindung mit dem kürzlich gemeldeten Industrievertrag sowie der unlängst gemeldeten Vereinbarungen mit der Drax Group PLC und einem großen japanischen Handelshaus. Der mit diesen Verträgen verbundene Umsatzbestand beläuft sich auf über 21 Milliarden USD.

Dieser vertraglich vereinbarte Umsatzbestand von über 21 Milliarden USD wird ergänzt durch eine ebenso umfangreiche und zunehmende Kundenpipeline, die langfristige Abnahmechancen in unseren traditionellen Märkten für Strom- und Wärmeerzeugung aus Biomasse in Regionen von Großbritannien bis zur Europäischen Union (einschließlich entstehender Chancen in Deutschland und Polen) und von Asien (einschließlich zunehmender Nachfrage in Japan, entstehendem Potenzial in Taiwan und ausgereiften Marktchancen in Südkorea) bis hin zu aufstrebenden Industriesegmenten rund um den Globus umfasst (einschließlich Stahl, Zement, Kalk, Chemikalien, SAF und Biodiesel). Im Lauf der nächsten 12 Monate wollen wir die Verhandlungen voranbringen und zahlreiche Vertragspipelinechancen umsetzen. Darüber hinaus sollen bereits unterzeichnete exklusive Absichtserklärungen in verbindliche Verträge umgewandelt werden.

Die Gestaltung einer sicheren und nachhaltigen künftigen Energieversorgung steht weiterhin im Vordergrund des globalen Energiedialogs und Mitte Oktober 2021 veröffentlichte die Internationale Energie-Agentur (IEA) eine Sonderausgabe des Berichts „World Energy Outlook 2021“, der den Entscheidungsträgern der Klimawandelkonferenz der Vereinten Nationen (COP26) in Glasgow (Schottland) bei ihren Entscheidungen behilflich sein soll. Die Verfasser des Berichts warnen, dass die aktuellen Fortschritte im Bereich sauberer Energie viel zu langsam erzielt würden, um die globalen Emissionen auf eine nachhaltige Bahn in Richtung Null zu setzen. Bei der Darstellung eines Planes für eine schnellere Energiewende heißt es in dem Bericht: „Moderne Bioenergie spielt eine entscheidende Rolle beim Erreichen der Netto-Null-Versprechen.“ Um bis 2050 Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erzielen, fordern die Verfasser das Ausschleichen der Kohlennutzung im globalen Stromerzeugungssektor mit einem schnelleren Tempo und die Ersetzung von Kohle durch kohlenstoffarme Energiequellen, die einander ergänzen, wie Wind, Sonne, Kernkraft, Wasserkraft und Bioenergie. In dem Bericht heißt es weiter: „Alternativen kohlenstoffarmen Brennstoffen, wie moderner Bioenergie und wasserstoffbasierten Brennstoffen, kommt in allen Szenarien eine zunehmende Rolle zu... Diese spielen eine wichtige Rolle beim Erreichen von Netto-Null-Zielen...“

„Der Bericht der IEA bekräftigt die Meinung des UN Intergovernmental Panel in dessen Klimawandelbericht, der erst vor einigen Monaten veröffentlicht wurde, dass die Zeit ablaufe, in der die Maßnahmen umgesetzt werden könnten, um weitere irreversible Schäden unseres Planeten durch den Klimawandel abzuwenden“, so Keppler. „Zwar gibt es kein Zaubermittel, um Netto-Null zu erreichen, aber nachhaltige Bioenergie aus Holz ist eine bewährte Technologie, die - schon heute - ausgeweitet werden kann, um die Energiewende zu beschleunigen. Ich freue mich sehr über eine Einladung, nächste Woche auf der COP26 einen Vortrag vor angesehenen Klima- und Energieautoritäten und Politikmachern aus der ganzen Welt zu halten und über die wichtige und weithin anerkannte Rolle zu sprechen, die die moderne Bioenergie als Teil der globalen Lösung des Klimawandels spielt.“

Netto-Null-Versprechen

Enviva macht beträchtliche Fortschritte in Richtung auf sein Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen in seinem Geschäftsbetrieb bis zum Jahr 2030, teilweise durch die Nutzung von 100 Prozent erneuerbarer Energie in unseren Anlagen. Unlängst wurde ein Versorgungsvertrag mit GreenGasUSA angekündigt, einem Anbieter von integrierten Lösungen für erneuerbares Erdgas (RNG). Dieser Vertrag umfasst eine 10-jährige RNG-Abnahmevereinbarung zur Dekarbonisierung erdgasbedingter Emissionen in unseren Geschäftstätigkeiten. Das infolge dieses Vertrags abgeschiedene Methan und die eliminierten Emissionen sollen über die Laufzeit des 10-Jahres-Vertrags jährlich etwa 75 Prozent aller direkten Emissionen aus den Produktionsanlagen von Enviva – die Scope-1-Emissionen – ausgleichen. Der Vertrag enthält darüber hinaus auch Verlängerungsoptionen für weitere 10 Jahre.

Aktualisierung zu Vermögenswerten

Der Bau der Lucedale-Anlage nähert sich seinem Abschluss und die Inbetriebnahme ist gegen Ende des vierten Quartals 2021 zu erwarten. Unser Terminal am Hafen von Pascagoula liegt ebenfalls auf Kurs, die Erzeugnisse der Anlage in Lucedale nach deren Inbetriebnahme zu empfangen, zu lagern und zu verladen.

Die Erweiterung in Northampton wurde abgeschlossen und die Erweiterung in Southampton geht der Inbetriebnahme entgegen. Die Bauarbeiten in Greenwood nähern sich ebenfalls dem Abschluss. Des Weiteren wurden signifikante Investitionen in die „Multi-Plant Expansions“ getätigt, beginnend mit den Anlagen von Enviva in Sampson und Hamlet und anschließend in Cottondale.

Im Rahmen der Vereinfachungstransaktion übernahm Enviva Projekte an 15 Anlagenstandorten, jeweils in unterschiedlichen Stadien der Bewertung und Entwicklung. Einer dieser übernommenen Standorte ist die vollumfänglich unter Vertrag stehende Anlage in Epes, die derzeit erschlossen wird. Mit den Bauarbeiten soll voraussichtlich Anfang 2022 begonnen werden und die Inbetriebnahme ist für Mitte 2023 vorgesehen. Die Anlage in Epes wurde für die Herstellung von mehr als einer Million Tonnen Holzpellets pro Jahr ausgelegt und besitzt die entsprechende Genehmigung. Damit wäre sie die größte Holzpelletproduktionsanlage der Welt.

Eine prospektive Produktionsanlage in Bond im US-Bundesstaat Mississippi ist die nächste, mit deren Bau wahrscheinlich begonnen wird. Diese soll zwischen 750.000 und über einer Million Tonnen Holzpellets pro Jahr produzieren. Die Nähe der Bond-Anlage zum Hafen von Pascagoula bedeutet, dass ihre Erzeugnisse effizient per Lkw von der Anlage zum Hafenterminal transportiert werden können. Der Beginn der Bauarbeiten in Bond ist zu erwarten, wenn die Anlage in Epes im Betrieb ist, aber die Zeitplanung könnte je nach Plan und Lieferanforderungen zusätzlicher in Verhandlung befindlicher Abnahmevertragschancen und allgemeiner Marktbedingungen beschleunigt werden.

Angaben zur Telekonferenz über die Ergebnisse des dritten Quartals 2021

Enviva hält am Donnerstag, den 4. November um 10 Uhr (ET) einen Webcast mit Telekonferenz ab, in der die Ergebnisse des dritten Quartals erörtert werden. Die Rufnummer für Teilnehmer in Nordamerika lautet 1 (877) 883-0383, für Teilnehmer im Ausland +1 (412) 902-6506. Der Zugangscode ist 4195252. Die Konferenz kann auch online über einen Webcast verfolgt werden. Der entsprechende Link befindet sich auf der Website von Enviva unter Events & Presentations: ir.envivabiomass.com.

Über Enviva

Enviva (NYSE:EVA) aggregiert eine natürliche Ressource – Holzfasern – und verarbeitet diese zu einer transportierbaren Form – Holzpellets. Enviva verkauft die große Mehrheit seiner Holzpellets im Rahmen langfristiger Take-or-Payoff-Abnahmeverträge mit kreditwürdigen Kunden in Großbritannien, der Europäischen Union und in Japan. Enviva besitzt und betreibt zehn Werke mit einer kombinierten jährlichen Produktionskapazität von ca. 6,2 Millionen metrischen Tonnen in Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida und Mississippi. Darüber hinaus exportiert Enviva Holzpellets über seine Seehafenterminals im Hafen von Chesapeake, Virginia, im Hafen von Wilmington, North Carolina und im Hafen von Pascagoula, Mississippi, sowie über Fremdterminals in Savannah, Georgia, Mobile, Alabama und Panama City, Florida.

Weitere Informationen über Enviva erhalten Sie auf unserer Website unter envivabiomass.com. Folgen Sie Enviva in den sozialen Medien @Enviva.

Hinweis

Diese Pressemitteilung soll eine qualifizierte Mitteilung im Sinne der Treasury Regulation Section 1.1446-4(b)(4) darstellen. Broker und nominierte Personen sollten die Gesamtheit (100 %) der Ausschüttungen der Partnership an nicht-US-amerikanische Investoren als dem Einkommen zurechenbar betrachten, das effektiv mit einer US-amerikanischen Handels- oder Geschäftstätigkeit verbunden ist. Demzufolge unterliegen die Ausschüttungen der Partnership an nicht-US-amerikanische Investoren der US-amerikanischen Quellensteuer zum höchsten anwendbaren effektiven Steuersatz.

Finanzabschlüsse

ENVIVA PARTNERS, LP UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusammengefasste Konzernbilanz (In Tausend USD, außer Angaben je Anteil)







30. September 2021 31. Dezember 2020 (ungeprüft) Aktiva Umlaufvermögen: Barmittel und Barmitteläquivalente $ 11.792 $ 10.004 Forderungen 86.889 124.212 Forderungen von nahestehenden Parteien, netto 6.909 2.414 Lagerbestände 53.814 42.364 Aktive Rechnungsabgrenzungen und sonstiges Umlaufvermögen 16.055 16.457 Summe, Umlaufvermögen 175.459 195.451 Sachanlagen, netto 1.395.506 1.071.819 Operative Leasing-Nutzungsrecht-Vermögenswerte 58.421 51.434 Goodwill 99.660 99.660 Sonstige langfristige Vermögenswerte 10.645 11.248 Summe, Aktiva $ 1.739.691 $ 1.429.612 Passiva und Eigenkapital der Partner Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten $ 24.698 $ 15.208 Rückstellungen und sonstige laufende Verbindlichkeiten 130.543 108.976 Zinsaufwand 12.486 24.642 Laufender Teil an langfristigen Schulden und Finanzleasing-Verbindlichkeiten 11.906 13.328 Summe, kurzfristige Verbindlichkeiten 179.633 162.154 Langfristige Schulden und Finanzleasing-Verbindlichkeiten 1.134.706 912.721 Langfristige operative Leasing-Verbindlichkeiten 58.566 50.074 Latente Steuerschulden, netto 13.157 13.217 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 26.105 15.419 Summe, Verbindlichkeiten 1.412.167 1.153.585 Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten Eigenkapital der Partner: Kommanditisten: Stammanteilsinhaber—öffentlich (31.430.928 und 26.209.862 Anteile ausgegeben und im Umlauf befindlich zum 30. September 2021 bzw. 31. Dezember 2020) 555.450 424.825 Stammanteilsinhaber—Sponsor (13.586.375 Anteile ausgegeben und im Umlauf befindlich zum 30.September 2021 bzw. 31. Dezember 2020) 1.060 41.816 General Partner (1) (keine im Umlauf befindlichen Anteile) (181.293 ) (142.404 ) Kumulierter sonstiger Gesamtgewinn (-verlust) 1 (18 ) Summe, Eigenkapital von Enviva Partners, LP 375.218 324.219 Minderheitsbeteiligungen (47.694 ) (48.192 ) Summe, Eigenkapital 327.524 276.027 Summe, Verbindlichkeiten und Eigenkapital $ 1.739.691 $ 1.429.612







(1)

Einschließlich Anreizverteilungsrechte





ENVIVA PARTNERS, LP UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (In Tausend USD, außer Angaben je Anteil) (ungeprüft)







Drei Monate zum 30. September Neun Monate zum 30. September 2021 2020 2021 2020 Umsatzerlöse $ 229.698 $ 216.187 $ 725.470 $ 569.691 Sonstige Einnahmen 7.700 9.393 38.014 28.078 Nettoeinnahmen 237.398 225.580 763.484 597.769 Umsatzkosten 186.019 178.088 616.813 465.113 Verlust bei Veräußerung von Vermögenswerten 3.907 1.684 7.255 3.236 Abschreibung und Wertminderung 21.463 20.237 63.784 48.863 Summe, Umsatzkosten 211.389 200.009 687.852 517.212 Bruttomarge 26.009 25.571 75.632 80.557 Gemein- und Verwaltungskosten 5.357 6.425 10.444 10.284 Vereinbarte Managementservicesgebühr für verbundene Parteien 10.134 6.196 28.150 20.832 Summe, Gemein- und Verwaltungskosten 15.491 12.621 38.594 31.116 Einnahmen aus Betriebstätigkeiten 10.518 12.950 37.038 49.441 Sonstige (Aufwendungen) Einnahmen: Zinsaufwand (10.624 ) (11.950 ) (35.903 ) (32.468 ) Sonstige (Aufwendungen) Einnahmen, netto (31 ) 136 (85 ) 267 Summe, sonstige Aufwendungen, netto (10.655 ) (11.814 ) (35.988 ) (32.201 ) Netto (-verlust) -gewinn vor Ertragsteuergutschrift (137 ) 1.136 1.050 17.240 Ertragsteuergutschrift (66 ) (275 ) (59 ) (275 ) Netto (-verlust) -gewinn (71 ) 1.411 1.109 17.515 Abzgl. Minderheitsbeteiligungen zurechenbarer Nettogewinn 27 — 109 — Enviva Partners, LP zurechenbarer Netto (-verlust) -gewinn, $ (98 ) $ 1.411 $ 1.000 $ 17.515 Nettoverlust je Stammanteil der Kommanditisten: Unverwässert und verwässert $ (0,28 ) $ (0,18 ) $ (0,77 ) $ (0,11 ) Gewichtete durchschnittliche Zahl der im Umlauf befindlichen Stammanteile der Kommanditisten Unverwässert und verwässert 45.015 39.767 42.079 35.814 Deklarierte Ausschüttung je Stammanteil der Kommanditisten $ 0,840 $ 0,775 $ 2,440 $ 2,220





ENVIVA PARTNERS, LP UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Zusammengefasste konsolidierte Kapitalflussrechnung (In Tausend USD) (ungeprüft)



Neun Monate zum 30. September 2021 2020 Cashflow aus dem operativen Geschäft: Nettoergebnis $ 1.109 $ 17.515 Anpassungen zur Abstimmung des Nettoergebnisses mit den Nettobarmitteln aus dem operativen Geschäft Abschreibung und Wertminderung 65.237 49.801 MSA Fee Waivers 36.150 13.963 Abschreibung von Fremdfinanzierungskosten, Fremdkapitalprämien und Ausgaberabatten 1.861 1.471 Verlust bei Veräußerung von Vermögenswerten 7.255 3.236 Anteilsbasierte Vergütung 7.756 6.602 Marktwertänderungen bei Derivaten 3.968 (3.022 ) Unrealisierte (Verluste) Gewinne bei Fremdwährungstransaktionen, netto (13 ) 73 Veränderung bei operativen Aktiva und Passiva: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.138 (14.361 ) Geschäftstätigkeiten mit nahestehenden Parteien, netto (4.674 ) (6.621 ) Aktive Rechnungsabgrenzungen und sonstige Umlauf- und langfristige Vermögenswerte 1.640 12.238 Lagerbestände (11.560 ) (17.505 ) Derivate (7.649 ) (250 ) Verbindlichkeiten, Rückstellungen und sonstige laufende Verbindlichkeiten (3.274 ) 16.771 Umsatzabgrenzungsposten (4.918 ) (4.139 ) Aufgelaufene Zinsen (15.083 ) 4.820 Operative Leasing-Verbindlichkeiten (4.951 ) (3.832 ) Sonstige langfristige Verbindlichkeiten (292 ) (17.570 ) Nettobarmittel aus dem operativen Geschäft 110.700 59.190 Cashflow aus Anlagetätigkeiten: Erwerb von Sachanlagen (151.023 ) (76.887 ) Zahlungen in Verbindung mit Lucedale-Pascagoula Drop-Down, ohne übernommene Barmittel (245.652 ) — Zahlungen in Verbindung mit Greenwood Drop-Down, ohne übernommene Barmittel — (129.631 ) Zahlungen in Verbindung mit der Übernahme von Georgia Biomass, ohne übernommene Barmittel — (163.299 ) Sonstige — (3.769 ) Nettobarmittel, verwendet in Anlagetätigkeiten (396.675 ) (373.586 ) Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten: Erlös aus der vorrangigen besicherten revolvierenden Kreditfazilität, netto 224.500 105.000 Erlös aus Schuldtitelemission — 155.625 Tilgungszahlungen für sonstige langfristige Fremdkapital- und Finanz-Leasing-Verpflichtungen (9.235 ) (3.708 ) Ausgezahlte Barmittel in Verbindung mit Fremdfinanzierungskosten und abgegrenzten Angebotskosten (1.639 ) (3.838 ) Erlös der Emission von Stammanteilen, netto 214.831 191.113 Zahlungen in Verbindung mit Hamlet Drop-Down — (40.000 ) Ausschüttungen an Anteilsinhaber und Inhaber von Ausschüttungsäquivalenzrechten und Anreizverteilungsrechten (129.938 ) (93.634 ) Zahlung für Quellensteuer in Verbindung mit dem Erdienungszeitraum des langfristigen Anreizplans (10.756 ) (3.869 ) Nettobarmittel aus Finanzierungstätigkeiten 287.763 306.689 Nettozunahme (-abnahme) an Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung 1.788 (7.707 ) Barmittel, Baräquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Zeitraums 10.004 9.053 Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung zum Ende des Zeitraums $ 11.792 $ 1.346