EON - Reaktion auf Zahlen stoppt die Erholung

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 10,764 € (XETRA)

E.ON erzielt 2021 einen Umsatz von €77,35 Mio (VJ: €60,94 Mio), ein Ebitda (bereinigt) von €7,88 Mrd (VJ: €6,90 Mrd, Prognose: €7,8 Mrd) und einen Konzernüberschuss (bereinigt) von €2,50 Mrd (VJ: €1,63 Mrd, Prognose: €2,4 Mrd). Im Ausblick auf 2022 erwartet E.ON einen Konzernüberschuss (bereinigt) von €2,3 bis €2,5 Mrd (Prognose: €2,3 Mrd) und ein Ebitda (bereinigt) von €7,6 bis €7,8 Mrd (Prognose: €7,6 Mrd). Dividendenstrategie bis 2026 mit jährlich +5 % bestätigt. Auswirkungen des Ukraine-Krieges dem Unternehmen zufolge noch nicht vollständig abschätzbar. Quelle: Guidants News

Nach einer Topbildung im Bereich des Rallyhochs bei 12,54 EUR war die E.ON-Aktie weit unter den Support bei 10,81 EUR eingebrochen und hatte den Aufwärtstrend der Vormonate damit beendet. In der Spitze fiel der Wert sogar auf 9,71 EUR zurück. Hier startete am 07. März besagte Erholung, die bis an das anvisierte Ziel bei 11,00 EUR reichte.

Mit dem Abverkauf vom Mittwoch hatte der Anstieg schon Kratzer bekommen, die sich mit dem gestrigen Rückfall unter 10,81 EUR verstärkten. Sollte die Aktie jetzt nicht mehr über 11,00 EUR steigen, wäre ein Bruch des gestrigen Tiefs bei 10,53 EUR der Auftakt für Abgaben bis 10,22 EUR. Bleibt dort eine Erholung aus, könnte das Märztief bei 9,62 EUR angesteuert werden. Selbst ein Einbruch bis 9,25 EUR kann nicht ausgeschlossen werden.

Über 11,20 EUR dürfte die Erholung dagegen bis in die massive Widerstandszone von 11,42 bis 11,68 EUR führen und dort enden.

E.ON Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)