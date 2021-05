EQS Group: Dynamischer Jahresstart

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) auch akquisitionsbedingt den Umsatz um über 26 Prozent auf 10,55 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.Nach Analystenaussage sei das anhaltende Umsatzwachstum neben der planmäßigen Migration der Kunden auf das neue IR-Cockpit und den Wachstumsimpulsen der neuen ESEF-Regulierung auch auf die weiter gestiegene Kundenzahl zurückzuführen. Zwischen Januar und März 2021 habe vor dem Hintergrund der Einführung der europäischen Hinweisgeberrichtlinie die Anzahl der SaaS-Neukunden auf 158 (Q1 2020: 64) zugelegt. Gegenläufig zum Umsatz sei das EBITDA wegen überproportional angestiegener operativer Aufwendungen im Zuge des umfassenden Marketing- und Vertriebsprogramms aber deutlich auf 0,31 Mio. Euro (Q1 2020: 0,80 Mio. Euro) gesunken. Aufgrund des erwarteten EBITDA-Rückgangs habe das EBIT bei -0,97 Mio. Euro (Q1 2020: -0,20 Mio. Euro) unterhalb der Break-Even-Schwelle gelegen. Die Entwicklung des ersten Quartals 2021 sei für GBC aber erwartungsgemäß ausgefallen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 40,40 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.05.2021, 12:05 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 25.05.2021 um 09:33 Uhr fertiggestellt und am 25.05.2021 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22494.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0005494165