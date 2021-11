EQS Group: Ergebnissteigerungen 2022 erwartet

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz um über 28 Prozent auf 35,4 Mio. Euro gesteigert und dabei von den Zukäufen der Business Keeper GmbH, der GotEthics A/S und der C2S2 GmbH profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das Rating.Nach Analystenaussage zeige sich ein erster Erfolg der eingeschlagenen Strategie, vor der am 17. Dezember 2021 bevorstehenden Einführung der EU-Hinweisgeberrichtlinie verstärkt in die Gewinnung von Kunden im Bereich Compliance zu investieren. Im Gegensatz zum Umsatzanstieg habe sich das EBITDA aber auf 2,27 Mio. Euro (9M 2020: 4,30 Mio. Euro) reduziert. Hauptgrund sei laut GBC die verstärkte Investition in Marketing und Vertrieb. Aufgrund des erwarteten EBITDA-Rückgangs habe das EBIT mit -2,71 Mio. Euro (9M 2020: 1,33 Mio. Euro) unterhalb der Break-Even-Schwelle gelegen. Diese Entwicklung befinde sich aufgrund der angekündigten und auch umgesetzten Marketing-Strategie im Rahmen der Erwartungen von GBC.Für das Jahr 2021 erwarte das Analystenteam weiterhin ein EBITDA von 3,29 Mio. Euro, gefolgt von 8,61 Mio. Euro im Jahr 2022. Für das aktuelle Geschäftsjahr schätze GBC, dass das Unternehmen beim EBIT und beim Nachsteuerergebnis noch jeweils unter dem Break-Even liegen werde. Ab dem kommenden Jahr solle der Break-Even, mit den erwarteten Umsatz- und Margensteigerungen, auf allen Ergebnisebenen erreicht werden. In der Folge erneuen die Analysten das Kursziel von 47,35 Euro und bestätigen das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.11.2021, 13:45 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 19.11.2021 um 11:17 Uhr fertiggestellt und am 22.11.2021 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23115.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A2GSVV5