EQT prüft Gegengebot für Zooplus

München (Reuters) - Der Finanzinvestor EQT steigt möglicherweise in das Rennen um den Online-Tierbedarfshändler Zooplus ein.

Das Münchner Unternehmen bestätigte am Donnerstag einen Bericht, wonach es Gespräche mit dem schwedischen Investor über ein mögliches Übernahmeangebot gebe. Der Ausgang der Gespräche sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen. Es sei nicht abzusehen, ob sie letztlich zu einem öffentlichen Kaufangebot führten. EQT lehnte eine Stellungnahme ab. Die Aktien legten vier Prozent zu.

Der US-Finanzinvestor Hellman & Friedman bietet 390 Euro in bar je Zooplus-Aktie, das entspricht insgesamt fast drei Milliarden Euro. Vorstand und Aufsichtsrat erklärten, sie stünden hinter der Akquisition durch die Amerikaner, die sich in der Vergangenheit bereits mehrfach an deutschen Unternehmen beteiligt haben, darunter Axel Springer und AutoScout24.