Equity Residential wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Der amerikanische Immobilienkonzern Equity Residential (ISIN: US29476L1070, NYSE: EQR) wird eine Dividende von 0,6025 US-Dollar je Aktie für das dritte Quartal ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 8. Oktober 2021 (Record date: 27. September 2021).

Dies entspricht einer Jahresdividende von 2,41 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 81,98 US-Dollar (Stand: 15. September 2021) bei 2,94 Prozent. Der Konzern zahlt seit 1993 eine Dividende an seine Investoren.

Equity Residential mit Firmensitz in Chicago wurde 1969 gegründet und ist im S&P-500-Index gelistet. Derzeit besitzt und verwaltet der Konzern Anteile an 307 Immobilien mit knapp 79.322 Apartments in Regionen wie Boston, New York, Seattle oder auch San Francisco. In den ersten 6 Monaten des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,2 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,34 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 388,40 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 604,15 Mio. US-Dollar), wie am 27. Juli 2021 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 38,29 Prozent im Plus und weist auf der aktuellen Kursbasis eine Marktkapitalisierung in Höhe von 31,68 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. September 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de