Erdogan fordert friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts

ISTANBUL (dpa-AFX) - Vor seiner Reise nach Kiew hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts ausgesprochen. "Wir fordern alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und den Dialog aufrechtzuerhalten", sagte Erdogan am Donnerstag vor seinem Abflug. Die Probleme in der Schwarzmeerregion müssten nach internationalem Recht geklärt werden. Man unterstütze zudem die Unabhängigkeit des "strategischen Partners" Ukraine.

Das Nato-Mitglied Türkei unterhält sowohl gute Beziehungen zur Ukraine als auch zu Russland, Erdogan hatte sich bereits mehrmals als Vermittler in dem Konflikt angeboten.

Während Kiew das Angebot annahm, war die Reaktion aus Moskau jedoch eher verhalten ausgefallen. Ankara liefert Kiew beispielsweise Kampfdrohnen. Bei dem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj stünden neben Gesprächen über die aktuelle Krise auch der Abschluss eines Freihandelsabkommen auf dem Plan, sagte Erdogan.

An guten Beziehungen zu Moskau hat die Türkei unter anderem ein starkes Interesse, weil die meisten Touristen aus Russland kommen. Moskau ist außerdem größter Gaslieferant. 2020 stammten fast 34 Prozent der türkischen Gasimporte von dort. Eine Verschiebung in den Beziehungen zwischen Ankara und Moskau könnte zudem auch Konsequenzen für weitere Konfliktfelder haben, in die beide Parteien involviert sind - wie etwa Syrien, Libyen oder den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan./apo/DP/ngu