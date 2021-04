Erdogan gibt Zypern-Friedensbemühungen keine Chance - Keinerlei Vertrauen

Istanbul (Reuters) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Ablehnung gegen die griechischen Zyprer unterstrichen und sieht die internationalen Bemühungen zur Beilegung des jahrzehntelangen Konflikts um die Mittelmeerinsel zum Scheitern verurteilt.

Er vertraue den griechischen Zyprern nicht, sagte Erdogan am Freitag vor Journalisten in Istanbul. "Sie haben noch nie ehrlich gehandelt." Am Donnerstag war es bei einem neuen Versuch unter Vermittlung der Vereinten Nationen nicht gelungen, genügend Übereinstimmungen zu finden für die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen. In zwei bis drei Monaten soll es einen weiteren Anlauf geben. "Aber ich glaube, dass wieder kein Ergebnis erreicht wird, weil sie (die griechischen Zyprer) nicht ehrlich sind", sagte Erdogan dazu.

Die Türkei pocht auf eine Zweistaatenlösung für die Insel, die seit 1974 geteilt ist. Der nördliche türkische Teil wird zwar von der Türkei als eigener Staat anerkannt, nicht aber von den Vereinten Nationen. Der Süden ist als eigene Republik Zypern Mitglied der Europäischen Union.