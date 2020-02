Erdogan: Grenze zur EU ist geöffnet - Tausende Flüchtlinge passiert

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei hat nach eigenen Angaben Tausende Flüchtlinge die Grenze zur EU passieren lassen. "Wir haben die (Grenz-)Tore gestern geöffnet", sagte Erdogan am Samstag in Istanbul. Seit Freitag seien 18 000 Flüchtlinge über die türkische Grenze in die EU gekommen, sagte er. Mit Samstag könnten es bis zu 30 000 werden.

Die EU habe ihre Versprechen nicht gehalten, kritisierte Erdogan. Die Türkei könne so viele Flüchtlinge nicht versorgen.

Die Türkei hat bereits mehr als 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Ein Flüchtlingspakt mit der EU von 2016 sieht eigentlich vor, dass die Türkei Migranten vom Weg in die EU abhält. Im Gegenzug unterhält Ankara unter anderem finanzielle Unterstützung./jam/DP/zb