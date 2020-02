Erdogan - Syrien-Vierer-Gipfel mit Deutschland noch nicht sicher

Istanbul (Reuters) - Der für kommende Woche anvisierte Syrien-Gipfel mit Deutschland, Frankreich, Russland und der Türkei ist nach Angaben der Regierung in Ankara noch nicht sicher.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Russlands Staatschef Wladimir Putin seien sich untereinander noch nicht vollständig einig, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag.

Als Termin für das Treffen ist der 5. März im Gespräch. Es soll dabei um Wege gehen, wie der Konflikt in der umkämpften Provinz Idlib entschärft werden kann. In der letzten verbliebenen Hochburg der Rebellen läuft eine Offensive der syrischen Regierungstruppen mit Unterstützung Russlands. Die Türkei wiederum unterstützt einige Rebellengruppen und ist auch selbst mit Soldaten in der Region präsent. Die Gewalt hat inzwischen ein solches Ausmaß angenommen, dass die Vereinten Nationen vor einem "Blutbad" warnen.