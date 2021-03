Erdogan will Reformen für Wirtschaft - Auch Inflation im Visier

Istanbul (Reuters) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Wirtschaft reformieren und die Inflation drücken.

Die Steuerpolitik solle vereinfacht werden, kündigte Erdogan am Freitag bei der Vorstellung des Reformpakets an. Auch müsse die Produktivität gesteigert werden. Dazu sollen Investitionen, Beschäftigung und Exporte erhöht werden. Auch den Kampf gegen die Inflation hat sich der Präsident auf die Fahnen geschrieben. Ziel müsse eine Teuerungsrate im einstelligen Prozentbereich sein. Er kündigte an, dafür eine Arbeitsgruppe einrichten zu wollen.

Die Türkei hat im Corona-Jahr 2020 als eines der wenigen Länder überhaupt ein Wirtschaftswachstum geschafft. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 1,8 Prozent zu. Von den 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern (G20) hat nur noch China ein Plus gemeldet, das mit 2,3 Prozent sogar noch etwas höher ausfiel. Die Türkei hat ihr vergleichsweise gutes Abschneiden vor allem einem Kreditboom zu verdanken: Die staatlichen Banken haben ihre Darlehensvergabe in der zweiten Jahreshälfte nahezu verdoppelt.

Das hat allerdings seinen Preis: Der Kurs der Landeswährung Lira fiel auch wegen der Politik des billigen Geldes im vergangenen Jahr immer tiefer. Das wiederum kurbelte die Teuerung an, da viele Waren im Ausland gekauft werden müssen. Die Inflationsrate kletterte zeitweise auf 15 Prozent. Ökonomen gehen davon aus, dass die türkische Wirtschaft trotz einer restriktiveren Geldpolitik in diesem Jahr um rund fünf Prozent wachsen wird.