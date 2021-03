Erdogan will türkisches Kabinett umbilden

Ankara (Reuters) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will kurze Zeit nach dem Rausschmiss des Notenbank-Chefs sein Kabinett umbilden.

In den kommenden Tagen werde der Präsident mit Blick auf die Parlaments- und Präsidentenwahl 2023 das Minister-Team anpassen, sagte der stellvertretende Vorsitzende von Erdogans AK-Partei, Mahir Unal, am Dienstag dem Sender NTV. Die Türkei kämpft mit einer schweren Wirtschaftskrise, unter der auch die Popularität der AKP und Erdogans gelitten hat.

Oppositionspolitiker warnten am Dienstag, die Türkei werde einen hohen Preis für die unberechenbare Wirtschaftspolitik von Erdogan zahlen. Der von Erdogan abgelehnte hohe Leitzinssatz sei nötig für die wirtschaftliche Gesundung des Landes, sagte die Vorsitzende der Iyi-Partei, Meral Aksener. Erdogan hatte am Samstag zum dritten Mal seit 2019 den Notenbank-Chef entlassen und damit einen Kurs-Sturz der Landeswährung Lira ausgelöst. Er ersetzte den vor fünf Monaten ins Amt gehobenen Naci Agbal durch Sahap Kavcioglu. Agbal hatte in den wenigen Monaten seiner Amtszeit die Zinsen kräftig angehoben - zuletzt vor wenigen Tagen von 17 auf 19 Prozent. Erdogan dagegen hatte wiederholt zur Senkung der Zinsen aufgerufen.

Auch außenpolitisch eckt Erdogan mit seinen jüngsten Entscheidungen an. Das Büro des UN-Kommissars für Menschenrechte rief am Dienstag die Türkei auf, den Austritt aus der sogenannten Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen rückgängig zu machen. Die türkische Regierung hatte am Samstag den Austritt aus dem internationalen Abkommen mit dem Argument beschlossen, dass Frauen durch türkische Gesetze geschützt würden.