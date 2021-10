ERFAHRENER FINANZVORSTAND BRYAN JENNINGS TRITT NOXXON ALS CFO BEI

NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung (TME), gibt bekannt, dass Bryan Jennings mit Wirkung vom 1. November 2021 seine Arbeit als Chief Financial Officer (CFO) bei NOXXON aufnehmen wird. Herr Jennings verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Investmentbanking, in der Kapitalbeschaffung und in der Beratung im Bereich der Unternehmensfinanzierung, wobei ein erheblicher Teil davon auf den Gesundheits-, Pharma- und Biotechnologiesektor entfällt.

Aram Mangasarian, CEO von NOXXON, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, die Ernennung von Bryan Jennings zum Chief Financial Officer bekannt zu geben. Herr Jennings bringt umfangreiche Finanzerfahrung in der Biotech-Branche mit und verfügt über wesentliche Fähigkeiten in den Bereichen Kapitalbeschaffung und Unternehmensfinanzierung. Er wird eine echte Bereicherung für NOXXON sein, da wir verstärkt Investoren in den USA ansprechen und das Unternehmen finanziell voranbringen wollen. Gleichzeitig werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, Krebstherapien durch unseren einzigartigen Ansatz zur gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung zu verbessern.“

Bryan Jennings war CFO bei einer Reihe von Biotech- und Gesundheitsunternehmen, darunter Peptilogics, KAHR Bio, Beren Therapeutics, Rational Vaccines und ChemomAb, wo er für die Strategie verantwortlich war und alle Finanz-, Buchhaltungs-, HR- und IR-Funktionen beaufsichtigte. Außerdem war er CFO und CEO bei Vista Capital Advisors, einem Broker/Dealer mit Sitz in New York, NY. Zuvor war Herr Jennings 20 Jahre lang bei Morgan Stanley tätig, wo er als Geschäftsführer [Managing Director] und Leiter des Bereichs Kapitalmärkte und Risikomanagement arbeitete. Er hat einen Master of Management-Abschluss der Northwestern University, Evanston, Illinois, und einen Bachelor-Abschluss des Williams College, Williamstown, Massachusetts.

Bryan Jennings, CFO von NOXXON, kommentierte: „Ich freue mich sehr, dem hervorragenden Team von NOXXON beizutreten und zur Entwicklung und zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Ich glaube, dass NOXXON aufgrund seiner differenzierten Technologie und seiner starken, auf die Onkologie ausgerichteten Pipeline ein enormes langfristiges Potenzial besitzt. Ich freue mich darauf, in naher Zukunft zu den strategischen und finanziellen Zielen von NOXXON beizutragen.“

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Herrn Jennings als Vorstandsmitglied gemäß der Satzung der NOXXON Pharma N.V. zu nominieren und zu gegebener Zeit eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen.

Über NOXXON

Die auf Onkologie fokussierte Pipeline von NOXXON wirkt auf die Tumormikroumgebung (TME) und den Krebs-Immunitätszyklus durch Durchbrechen der Tumor-Schutzbarriere und die Blockierung der Tumorreparatur. Durch die Neutralisierung von Chemokinen in der TME wirkt der Ansatz von NOXXON in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden schwächend auf die Tumorabwehr gegen das Immunsystem und ermöglicht eine größere therapeutische Wirkung. NOXXONs Lead-Programm NOX-A12 lieferte finale Daten aus einer Kombinationsstudie mit Keytruda® in Patienten mit metastasiertem Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, die im September 2020 auf der ESMO-Konferenz publiziert wurden. Im Juli 2021 kündigte das Unternehmen die Phase-2-Studie OPTIMUS an, um die Sicherheit und Wirksamkeit von NOX-A12 in Kombination mit Keytruda® von Merck und zwei verschiedenen Chemotherapieschemata als Zweitlinientherapie bei Patienten mit metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs weiter zu prüfen. NOXXON untersucht außerdem in der GLORIA-Studie NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in Hirntumoren. In den USA und in der EU wurde dieser Kombination zur Behandlung bestimmter Hirntumore der Orphan-Drug-Status erteilt. Zwischenzeitliche Daten aus den ersten zwei Kohorten einer Studie von NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in neu diagnostizierten Hirntumorpatienten, die klinisch nicht von einer Standard-Chemotherapie profitieren würden, zeigten konsistente Tumorrückbildungen und objektive Tumorantworten. Der zweite TME-Produktkandidat des Unternehmens, NOX-E36, befindet sich in der klinischen Phase 2 und zielt auf das angeborene Immunsystem ab. NOXXON plant, NOX-E36 bei Patienten mit soliden Tumoren zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.noxxon.com

Keytruda® ist eine eingetragene Handelsmarke von Merck Sharp & Dohme Corp.

Besuchen Sie NOXXON auf LinkedIn und Twitter.

Über die GLORIA-Studie

GLORIA (NCT04121455) ist NOXXONs Phase-1/2 Dosis-Eskalationsstudie mit NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie bei neu diagnostizierten Glioblastom-Patienten (Gehirntumoren) mit unmethyliertem MGMT-Promotor (resistent gegen Standard-Chemotherapie).

Über die OPTIMUS-Studie

OPTIMUS (NCT04901741) ist eine zweiarmige open label Phase-2-Studie mit NOX-A12 in Kombination mit Pembrolizumab und nanoliposomalem Irinotecan/5-FU/Leucovorin oder Gemcitabin/nab-Paclitaxel bei Patienten mit Mikrosatelliten-stabilem metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist potenzielle Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben.

