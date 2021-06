Erfolgreicher investieren: 3 Dinge, die du nicht (!) zu sehr beachten solltest

Erfolgreicher investieren ist dein Ziel? Dabei gibt es natürlich ein paar Dinge zu beachten. Dein Ansatz sollte unternehmensorientiert und langfristig sein. Wer zudem auf Qualität, Marktpotenzial, Wettbewerbsstellung und zumindest eine moderate Bewertung achtet, der macht bereits einiges richtig.

Allerdings ist das nicht alles. Um erfolgreicher zu investieren, gibt es auch ein paar Dinge, denen man besser nicht zu viel Beachtung schenken sollte. Riskieren wir heute einen Blick auf drei solcher Nebensächlichkeiten, denen man zumindest nicht zu viel Aufmerksamkeit zukommen lassen darf.

Erfolgreicher investieren: Das viele Rauschen

Wer jetzt erfolgreicher investieren möchte, der sollte eines ausblenden: Das mediale Rauschen. Es gibt jeden Tag Neuigkeiten zu Aktien und Empfehlungen. Sowie zu den Märkten, zu Sorgen, zu Chancen und einer ganzen Menge anderer Dinge. Das liegt an einem Faktor: Es interessiert die Investoren. Allerdings sind die meisten Neuigkeiten lediglich nett, sie zu kennen.

Wirklich wesentlich sind die meisten Unternehmensnachrichten. Eine Investitionsthese sollte idealerweise nicht einmal von einzelnen Quartalszahlen abhängig sein. Wobei das schon überaus relevante Informationen zur aktuellen operativen Basis sind.

Das führt jedoch zu einer wichtigen Unterscheidung, wenn es darum geht, erfolgreicher zu investieren: Viele Nachrichten haben lediglich einen Unterhaltungswert und können einfach in die aktuelle Lage eingeordnet werden. Nämlich dahin gehend, dass sie die Investitionsthese kaum tangieren. Wer das berücksichtigt und nicht bei jeder Mitteilung bezogen auf ein Unternehmen seine Meinung revidiert, der schafft es, einem Buy-and-Hold-Ansatz zu folgen und langfristig orientiert erfolgreicher zu sein.

Das trügerische Bild der Kennzahlen

Eine zweite Sache, der man wenig Beachtung schenken sollte, sind klassische, fundamentale Kennzahlen. Vielleicht eine Einschränkung vorweg: Natürlich sollte man als Investor darauf achten, nicht zu viel für eine Aktie zu bezahlen. Insofern ist die Bewertung schon wichtig, wenn man erfolgreicher investieren möchte. Viele Investoren neigen jedoch dazu, Kennzahlen überzubewerten.

Fundamentale Kennzahlen benötigen vor allem eines: Kontext. Eine Aktie, die fundamental günstig wirkt, aber große Probleme besitzt, ist es in der Regel nicht. Eine vermeintlich teure Aktie, die so schnell wächst, wie Speedy Gonzalez rennen kann, könnte hingegen preiswert sein. Das verdeutlicht womöglich, wie facettenreich und kontextabhängig Kennzahlen sind.

Erfolgreicher zu investieren benötigt daher, sich von den reinen Kennzahlen zu lösen und sie lediglich im größeren Kontext zu interpretieren. Wer das erkannt hat, der dürfte ebenfalls bessere Investitionsentscheidungen treffen.

Erfolgreicher investieren: Die Frage nach dem Crash

Eine dritte Sache, die man ebenfalls nicht zu sehr beachten sollte, ist die Frage nach dem Crash. In eigentlich jedem Jahr gibt es diese Sorge. Probleme sowieso. Mal ist es die Inflation, mal sind es wirtschaftliche Sorgen oder handelspolitische Spannungen. Aber auch andere Dinge. Im Endeffekt sind es sowieso die unvorhersehbaren Ereignisse, die einen Crash auslösen, was man kaum vorhersehen kann.

Wer daher erfolgreicher investieren möchte, der sollte sich nicht mit diesen Dingen beschäftigen. Nein, sondern dazu übergehen, jeder Börsenzeit ihr positives Momentum abzugewinnen. In einer Rallye gewinnt dein Portfolio an Wert, in einem Crash hingegen kannst du günstiger Aktien kaufen. Wer das verinnerlicht hat, dürfte insgesamt abgezockter sein und ebenfalls in jeder Phase bessere Entscheidungen treffen.

Der Artikel Erfolgreicher investieren: 3 Dinge, die du nicht (!) zu sehr beachten solltest ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images