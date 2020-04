Erhebliche wirtschaftliche Einbrüche und Unterschiede: Hält die EU?

Stefan Schneider, Chefvolkswirt Deutschland der Deutschen Bank im Gespräch mit Antje Erhard: Welche wirtschaftlichen Szenarien sind derzeit am realistischsten? Was prognostiziert die Deutsche Bank an wirtschaftlichem Wachstum bzw. Einbruch? Mit welchen Folgen für Arbeitsmarkt, Inflation, Verschuldung? Welche Wirtschaftsräume haben Chancen, aus der Krise herauszukommen?

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008