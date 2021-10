Erhöhte europäische Nachfrage nach Binder-Jetting-Lösungen von Desktop Metal für die Herstellung von Metallteilen in mittleren Stückzahlen

Die wachsende Akzeptanz des Shop System von Desktop Metal ermöglicht die kostengünstige Serienproduktion hochwertiger Metallteile in Europa

Desktop Metal (NYSE:DM) bringt Additive Manufacturing 2.0 (AM 2.0) weiter voran. Mit diesem Wirken trägt das Unternehmen dazu bei, die Zukunft der industriellen Produktion mit Hilfe von additiver Fertigung auch in der Massenproduktion neu zu gestalten. Desktop Metal verzeichnet in Europa eine wachsende Nachfrage nach der Metall-Binder-Jetting-Technologie. Dazu zählt auch das Shop System™, das weltweit erste Metall-Binder-Jetting-System für die In-House-Fertigung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211012005719/de/

Das Desktop Metal Shop System, das weltweit erste Metall-Binder-Jetting-System für die einfache In-House-Fertigung, erfährt erhöhte Nachfrage bei europäischen Kunden. Es ist ein gesteigertes Interesse insbesondere von Fertigungsunternehmen aus Ländern wie Frankreich, Finnland, Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, den Niederlanden und Großbritannien zu verzeichnen. (Foto: Business Wire)

Seit Beginn der Serienauslieferung des Shop System im 4. Quartal 2020 ist die Nachfrage nach dem System bei führenden Unternehmen aus aller Welt sehr groß. Mithilfe der Binder-Jetting-Technologie produzieren diese hochwertige Metallteile in großen Stückzahlen für den Endgebrauch. Der Kosten- sowie insbesondere der Zeitaufwand ist dabei geringer als bei herkömmlichen Fertigungsverfahren und deutlich niedriger als bei bisher üblichen Additive-Manufacturing-Technologien. Das Shop System wird von europäischen Kunden verstärkt nachgefragt. Hierbei ist insbesondere eine gesteigertes Interesse von Fertigungsunternehmen aus Ländern wie Frankreich, Finnland, Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, den Niederlanden und Großbritannien zu verzeichnen.

„Wir befinden uns derzeit an einem Wendepunkt, an dem die Produktion von Metallteilen für den Endgebrauch in mittleren und hohen Stückzahlen mithilfe von AM eine der größten Transformationsmöglichkeiten für Fertigungsunternehmen darstellt“, so Pierre-Victor Sabatier, Vice President des Bereichs Vertrieb in der Region EMEA von Desktop Metal. „Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass das Interesse an der Binder-Jetting-Technologie hier in Europa rasch wächst. Wir beobachten eine zunehmende Nachfrage nach dem Shop System: Anlagenbetreiber, Ingenieure und Produktionsleiter erkennen, dass diese Lösung, dank der zuverlässigen, leicht zugänglichen Technologie, eine hocheffiziente Ergänzung zu den herkömmlichen Fertigungsverfahren für eine flexiblen Serienproduktion komplexer Teile bei niedrigen Kosten darstellt. Bedingt durch die Verwerfungen der weltweiten Lieferketten nach der COVID-19-Epidemie besteht eine verstärkte Nachfrage nach Produkten aus lokaler Fertigung. Desktop Metal ist mit dem Shop System gut aufgestellt, um die große Nachfrage nach Technologien für die metallbasierte Additive Fertigung in Europa und darüber hinaus zu bedienen.“

Das Shop System ermöglicht die additive Fertigung metallischer Bauteil zur Unternehmens-internen Verwendung oder für die Auftragsfertigung. Es handelt sich dabei um eine kostengünstige, gebrauchsfertige Lösung, mit der eine außergewöhnlich gute Oberflächenbeschaffenheit der gefertigten Bauteile erzielt wird, und dies bis zu zehn Mal schneller als mit herkömmlichen Technologien der additiven Fertigung, wie etwa dem Pulverbett-Schmelzverfahren. Mit dem Shop System können die Anwender Metallteile für den Endgebrauch fertigen, welche in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz kommen, beispielsweise in der Automobilindustrie, in der Erdöl- und Erdgasindustrie, im Maschinenbau und in der Konsumgüterindustrie.

Führende europäische Unternehmen erkennen die Vorteile des Shop Systems für die Fertigung mittlerer Stückzahlen



Cosmind s.r.l. mit Sitz in Italien ist auf die Präzisionsblechbearbeitung und Metallschlosserei für die Schiffs-, Eisenbahn-, Luftfahrt- und Elektronikindustrie spezialisiert. „Für Cosmind sind ein kontinuierliches, konstantes Wachstum, die Optimierung der Produktionsprozesse, die Steigerung der Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit sowie die technische Innovationsfähigkeit die zentralen Punkte unserer Unternehmensvision“, so Marco Donisi, COO und Betriebsdirektor von Cosmind s.r.l. „Besonders wichtig ist uns die technische Innovation durch Einführung neuer Technologien im Bereich der additiven Fertigung. Die Technologie von Desktop Metal ist für uns genau die richtige Kombination aus Marktdiversifizierung und technischer Innovation. Wir sind davon überzeugt, dass die Technologie des Shop System von Desktop Metal ganz wesentlich dazu beitragen wird, dass in der metallverarbeitenden Industrie ein Wendepunkt erreicht wird. Vor diesem Hintergrund haben wir in die Schaffung eines Technologiezentrums investiert, in dem wir unseren Kunden 3D-Druck mit unterschiedlichen Technologien und Werkstoffen anbieten können.“





EdilCAM Sistemi (ECS) mit Sitz in Italien ist auf den erdbebensicheren Umbau von Gebäuden und baulichen Anlagen spezialisiert. „Mit Shop System von Desktop Metal hat ECS ein ganz spezielles, leistungsstarkes Fertigungsverfahren gefunden, das die Design-Beschränkungen von Active Tensioner Multi Material, dem patentierten System unseres Unternehmens, überwunden hat“, so Alessandro Vari, CEO von EdilCAM Sistemi. „ECS bietet im Vergleich zu bereits existierenden Technologien eine herausragende Leistungsfähigkeit und kann die Binder-Jetting-Technologie auch in neuen Bereichen wie etwa bei Brücken und Viadukten, aber auch bei Denkmälern und historischen Gebäuden einsetzen. Dank der Binder-Jetting-Lösung von Desktop Metal und der 20-jährigen Erfahrung von ECS im Bereich des erdbebensicheren Umbaus kann unser Unternehmen als erstes die Metall-Binder-Jetting-Technologie beim erdbebensicheren Umbau von Gebäuden anwenden.“





Officine Piki mit Sitz in Italien ist auf die Edelstahlverarbeitung spezialisiert. „Das Shop System von Desktop Metal eröffnet große Chancen für die Zukunft der additiven Fertigung, insbesondere für das Prototyping, die kostengünstige Produktion und die Möglichkeit, Metallteile herzustellen, die aufgrund geometrischer Komplexität und inneren Hohlräumen mit herkömmlichen Fertigungsmethoden nicht realisierbar sind“, so Davide Vitali, General Manager von Officine Piki. „Zudem sind wir von der Nachhaltigkeit dieses 3D-Druckverfahrens überzeugt: Da weniger Rohmaterialien erforderlich sind, fallen geringere Abfallmengen an. Zudem muss weniger Material recycelt werden. Auch der für die Produktion erforderliche Energie- und Wasserverbrauch ist geringer als bei anderen Fertigungssystemen, und es werden keine chemischen Emulsionen eingesetzt, die entsorgt werden müssen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, mit nachhaltigen Werkstoffen wie recyceltem Holzmehl zu drucken.“





Poral mit Sitz in Frankreich ist ein führender Anbieter im Bereich der Pulvermetallurgie, der sich auf technische Komponenten spezialisiert hat, unter anderem für die Bereiche Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie die chemische Verarbeitung. „Wir beschäftigen uns bereits seit geraumer mit der additiven Fertigung von Metallen. Doch bisher haben wir noch auf die richtige Lösung für unser Unternehmen und unsere Kunden gewartet. Wir wollten eine Lösung, die alle Vorteile des 3D-Drucks bei höherer Produktivität und geringeren Kosten bietet“, so Denis Pugnet, CEO von Poral. „Mit dem Shop System können wir unseren Kunden ergänzende Lösungen anbieten, die es ihnen ermöglichen, Innovationen zu schaffen und dabei Zeit und Geld einzusparen. Für uns ist das System auch ein hervorragendes Instrument für die Geschäftsentwicklung, das uns neue Möglichkeiten eröffnet und mit dem wir uns als führender Anbieter in den Bereichen lokale Fertigung und Industrie 4.0 positionieren können. Wir haben bereits einige Großprojekte in der Pipeline und erwarten in den kommenden Monaten einen enormen Anstieg der Nachfrage nach im Binder-Jetting-Verfahren gefertigten Metallteilen.“