Erholung der Autoindustrie treibt Kupferhütte Aurubis an

Hamburg (Reuters) - Die hohe Nachfrage aus der Automobil-, Bau- und Energieindustrie lässt bei Europas größter Kupferhütte Aurubis den Gewinn steigen.

Das operative Ergebnis vor Steuern verdoppelte sich im dritten Geschäftsquartal fast auf 83 Millionen Euro, wie der Hamburger Konzern am Donnerstag mitteilte. Wie in den Monaten davor hätten höhere Raffinerierlöhne für Altkupfer sowie ein gestiegener Konzentratdurchsatz und höhere Schwefelsäureerlöse dafür gesorgt. Kupferprodukte seien weiterhin stark gefragt. "Aurubis zeigt sich damit auch in unseren Zeiten robust", erklärte Konzernchef Roland Harings.

Die noch nicht genau bezifferten Schäden durch das Unwetter am Standort Stolberg bei Aachen seien durch die Versicherung gedeckt. Aurubis hatte dort die Fertigung von Kupferbändern und Drähten einstellen müssen. Derzeit werde alles unternommen, um die Anlagen zu reparieren, sagte Harings. Auswirkungen auf das Konzernergebnis erwarte er nicht. Die im Januar angehobene Prognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2020/2021 bekräftigte das Unternehmen. Demnach soll das operative Ergebnis vor Steuern zwischen 270 und 330 Millionen Euro liegen.