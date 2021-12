Erholung zum Start der Woche der Notenbanken - Fraport im Fokus

Von Zurückhaltung ist an der Frankfurter Börse am Montag wenig zu spüren, der Dax ist klar im Plus. Anleger sollten sich diese Woche allerdings auf stärkere Schwankungen gefasst machen. Aufpassen heißt es auch für alle Fraport-Anleger heute.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005773303, DE000A0D9PT0, DE000A2E4K43, DE0007164600, DE000PAH0038,