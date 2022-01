Ericsson erzielt höheren Gewinn und hebt die Dividende an

Die Aktionäre des schwedischen Technologiekonzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656) erhalten eine Dividende in Höhe von 2,50 Kronen (ca. 24,7 Eurocent) für das Geschäftsjahr 2021. Im Vorjahr wurden 2,00 Kronen ausgeschüttet. Die Auszahlung erfolgt in zwei Tranchen zu je 1,25 Kronen. Die geplanten Auszahlungstage sind der 5. April 2022 (Record day: 31. März 2022) bzw. 5. Oktober 2022 (Record day: 30. September 2022).

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 10,13 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,44 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 29. März 2022 statt. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz von Ericsson mit 232,3 Mrd. Kronen (ca. 22,96 Mrd. Euro) knapp auf dem Niveau des Vorjahrs (232,4 Mrd. Kronen), wie Ericsson am Dienstag in Stockholm mitteilte. Die EBIT-Marge kletterte um 1,7 Prozentpunkte auf 13,7 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 23 Mrd. Kronen (ca. 2,27 Mrd. Euro) nach einem Gewinn von 17,6 Mrd. Kronen im Vorjahr in den Büchern.

Ericsson wurde 1876 gegründet und hat seinen Firmensitz in Stockholm. Der Konzern beschäftigt rund 101.300 Mitarbeiter. Ericsson ist in den Geschäftsfeldern Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation tätig.

