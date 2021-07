Ericsson ringt mit Umsatzrückgang - Operativer Gewinn enttäuscht

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson ist im zweiten Quartal wegen anhaltender Probleme in China hinter den Erwartungen der Experten zurückgeblieben. So ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht auf 54,9 Milliarden schwedische Kronen (5,4 Mrd Euro) zurück, wie der Nokia-Konkurrent am Freitag in Stockholm mitteilte. Der um Sondereffekte wie Kosten für den Konzernumbau oder Abschreibungen bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog zwar um 29 Prozent auf 5,8 Milliarden Kronen an. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings mit einem stärkeren Anstieg gerechnet - auch der Umsatz enttäuschte./zb/jha/