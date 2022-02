Erklärung zum Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft 2022 von Lucy Gildea, Chief Innovation Officer von Mary Kay Inc.

Nachfolgend finden Sie eine Erklärung von Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product and Science von Mary Kay Inc., zum Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft 2022.

Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product and Science of Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

In einer wegweisenden Studie, die zwischen 1966 und 1977 durchgeführt wurde, wurden fast 5.000 Kinder gebeten, einen Wissenschaftler zu zeichnen. Nur 0,6 % dieser Zeichnungen zeigten Wissenschaftlerinnen. Ähnliche, neuere Studien haben eine Verbesserung gezeigt, wobei 28 % der modernen Kinder Wissenschaftlerinnen zeichnen, wenn sie die gleiche Aufgabe erhalten.

Das ist ein Fortschritt. Aber am Ziel sind wir noch lange nicht.

Mary Kay Inc. stellt sich eine Zukunft vor, in der mehr Wissenschaftlerinnen nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der realen Welt existieren. Aus diesem Grund rufen wir an diesem Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft alle Regierungen, Bildungseinrichtungen und unsere Kollegen im Privatsektor auf, in mehr Frauen und Mädchen in der MINT-Bildung (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwissenschaften und Mathematik) zu investieren, sie zu fördern und sich dafür einzusetzen. Mehr Mädchen in der MINT-Ausbildung führen zu mehr Frauen, die MINT-Karrieren anstreben. Dies wiederum verschafft Frauen Zugang zu mehr Chancengleichheit, verringert das geschlechtsspezifische Lohngefälle, stärkt die Wirtschaft und beseitigt Vorurteile in wissenschaftlichen Bereichen.

Aus diesem Grund unterstützt Mary Kay Minderheitenstudenten in MINT-Studiengängen, indem sie Millionen von Dollar in Projekte wie die Academy of Marketing Science, die Society of Investigative Dermatology und das Madam C.J. Walker-Stipendium investieren.

Aus diesem Grund unterstützt die Mary Kay Ash FoundationSM jedes Jahr die Entwicklung von Wissenschaftlerinnen mit Forschungsstipendien, die dabei helfen, Heilmittel für Krebs zu finden, der speziell Frauen betrifft.

Jeden Tag lösen Frauen auf der ganzen Welt durch Innovation und Wissenschaft einige unserer komplexesten Probleme – aber es muss noch mehr getan werden, um ihre Beiträge anzuerkennen, ihnen eine Stimme zu geben und ihre Vertretung im MINT-Bereich zu erhöhen.

Wenn wir in Zukunft junge Mädchen bitten, einen Wissenschaftler zu zeichnen, hoffe ich, dass sie sich selbst zeichnen.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash war eine der ersten Frauen, denen es gelang, die „gläserne Decke“ in der Wirtschaft zu durchbrechen. Sie gründete ihr Kosmetikunternehmen vor knapp 60 Jahren mit drei Zielen: lohnende Möglichkeiten für Frauen zu entwickeln, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu verbessern. Im Laufe der Jahre hat sich ihr Traum zu einem milliardenschweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt.

Mary Kay investiert nicht nur in die Wissenschaft hinter der Schönheitspflege und stellt innovative Produkte her, sondern setzt sich auch dafür ein, Frauen und ihre Familien zu stärken. Durch die Unterstützung der Krebsforschung, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung von Gemeinschaften und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, stellt unser Unternehmen sicher, dass die ursprüngliche Vision von Mary Kay Ash auch heute noch erstrahlt. Erfahren Sie mehr unter MaryKayGlobal.com.

