Erneuerbare Energien: Warum die Nel-Aktie, Plug Power-Aktie und Nordex-Aktie wieder anziehen!

Russlands Ukraine-Überfall hat nicht nur viele politische Missstände aufgedeckt, sondern auch an der Börse für eine Neuausrichtung gesorgt. Die Wirtschaft befindet sich infolge der stark steigenden Energie- und Rohstoffpreise auf Rezessionskurs. Gleichzeitig wird ein Stopp des Gas- und Ölimports aus Russland gefordert, um so die weitere Kriegsfinanzierung zu unterbinden. Erneuerbare Energien gewinnen so an Attraktivität.

Erneuerbare Energien stärker gefragt

Russland ist einer der weltgrößten Energie- und Rohstoffproduzenten. Fällt das Angebot des Landes plötzlich weg, werden alle Produkte noch einmal deutlich teurer. In Krisen nimmt der politische Einfluss zu, der aktuell erneuerbare Energien klar favorisiert. Nel-, Plug Power- und Nordex-Produkte werden somit in Relation zu den fossilen Energieträgern günstiger. Eine ähnliche Entwicklung war nach der Krise im März 2020 im Autosektor zu beobachten, als plötzlich Elektroauto-Aktien wie Tesla oder BYD stark anzogen.

Die Regierung lehnt zudem Atomkraftwerks-Laufzeitverlängerungen ab, was erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff noch stärker antreibt.

Bisher wehrt sich die Politik darüber hinaus gegen jede Art der Treibstoff-Preisreduktion über Steuersenkungen, weil so der Wechsel zu den erneuerbaren Energien an Tempo gewinnt. Doch dabei stellt sich die Frage, wie lange die Preisanstiege von der Bevölkerung noch toleriert und bewältigt werden können.

Erneuerbare-Energien-Aktien haben bereits korrigiert

Erneuerbare-Energien-Aktien wie Nel, Plug Power und Nordex kommt weiterhin ihre vorherige deutliche Kurskorrektur zugute. Sie haben somit zumindest bereits einen Teil ihres Crashs hinter sich gebracht. Die nun besseren Nachrichten führen deshalb zu relativ schnell steigenden Kursen. Viele zuvor stark gestiegene Aktien haben hingegen wahrscheinlich ihren Abschwung noch vor sich.

Doch es gibt auch weiterhin ein Problem mit den Wasserstoff- und Erneuerbare-Energien-Aktien: Die Unternehmen sind oft unprofitabel und leiden sogar unter den steigenden Rohstoffpreisen. So erhält beispielsweise Nordex zwar immer mehr Aufträge und steigert den Umsatz, doch in den meisten Jahren bleibt das Ergebnis negativ.

Zuletzt gab Nordex deshalb die Produktionsbeendigung am Standort Rostock für Ende Juni 2022 bekannt. Grund ist der harte Wettbewerb, der das Unternehmen zu weiteren Kostensenkungen zwingt. 600 Arbeitsplätz fallen weg, die sehr wahrscheinlich in Billiglohnländer abwandern.

Nel und Plug Power investieren weiterhin sehr viel Geld in den Aufbau ihrer Produktion. Somit ist frühestens ab 2025 mit positiven Ergebnissen zu rechnen.

Mögliche Alternativen

Ausweichmöglichkeiten zu den Erneuerbare-Energien-Aktien sind Unternehmen, die in den Sektor investieren, aber bereits Gewinne erzielen. Zu ihnen gehört beispielsweise der französische Gaztransport et Technigaz-Konzern, der den Elektrolyseur-Hersteller Elogen übernommen hat und gleichzeitig vom vermehrten Flüssiggas-Transport und dessen Lagerung profitiert. Ein zweites Beispiel ist Linde. Der Konzern hat sich an ITM Power beteiligt. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen.

