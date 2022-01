Erneut Ausschreitungen bei Protesten in Kasachstan

Almaty (Reuters) - In der kasachischen Wirtschaftsmetropole Almaty ist es bei Protesten gegen Gaspreiserhöhungen den zweiten Tag infolge zu Ausschreitungen gekommen.

Die Polizei setzte am Mittwoch Tränengas gegen Demonstranten ein, die ins Zentrum der größten Stadt des Landes zogen. Das berichtete ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters, der vor Ort war. Präsident Kassym-Jomart Tokajew hat über Almaty den Ausnahmezustand verhängt. Zudem akzeptierte er am Mittwoch den Rücktritt der Regierung. Diese hatte zum Jahresbeginn die Deckelung bei Autogas aufgehoben. Der Preis stieg daraufhin auf mehr als das Doppelte. Am Sonntag brachen erste Proteste in der westlichen Öl-Region Mangistau aus, am Dienstag kam es in Almaty und anderen Städten zu Krawallen. Offiziellen Angaben zufolge wurden fast 100 Polizisten verletzt und mehr als 200 Menschen festgenommen.