Erneut Chefwechsel bei Deutsche-Post-Tochter Streetscooter

AACHEN/BONN (dpa-AFX) - Der Elektrotransporter-Hersteller Streetscooter muss erneut einen Wechsel an der Spitze verkraften. Geschäftsführer Jörg Sommer verlasse in "gegenseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung das Unternehmen", teilte die Deutsche Post am Freitag mit. Streetscooter ist eine Tochter der Post. Grund dafür den Abgang seien "unterschiedliche Auffassungen zur zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens". An Sommers Stelle rückt nun Markus Dörr, der bislang für das operative zuständige Manager.

Sommer hatte erst im April des vergangenen Jahres den Chefsessel von Achim Kampker übernommen, einem der Streetscooter-Gründer. Kampker hatte, wie zuvor schon Mitgründer Günther Schuh, das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Deutsche-Post-Vorstandschef Frank Appel erwartete im Herbst für das Geschäft mit Elektrotransportern 2019 erneut einen deutlichen Verlust. Die Post ist derzeit mit potenziellen Kaufinteressenten für das Unternehmen im Gespräch.

Streetscooter hat nach eigenen Angaben rund 500 Mitarbeiter in seiner Zentrale in Aachen, wo zum Beispiel die Entwicklungsabteilung und der Vertrieb angesiedelt sind. An zwei Werken - ebenfalls in Aachen und in Düren - sind zudem insgesamt rund 500 Mitarbeiter von externen Firmen tätig, die im Auftrag von Streetscooter die Fahrzeuge fertigen. Zudem baut die Firma in Zusammenarbeit mit Ford in Köln einen großen Elektro-Transporter./swe/DP/stw