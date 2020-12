Erneut ein Ausbruchsversuch im DAX

Es gibt doch noch Impulse beim DAX

Bereits mit Gewinn gestartet konnte sich der DAX in der ersten Tageshälfte weiter nach oben kämpfen. Deutlich impulsiver als an den Vortagen war diese Bewegung zwischenzeitlich sehr dynamisch und hatte technisch eine Menge Stopp-Orders oberhalb der 13.350 Punkte als Auslöser.

Dieser Bewegung setzte sich bis zu den Novemberhochs im Bereich von 13.450 Punkten fort. Dort gab es eine technische Gegenbewegung, die den Index wieder unter 13.400 Zähler führte.

Da an der Wall Street heute eine leichte Korrektur einsetzte und damit der Trend der Vortage mit Allzeithochs nicht fortgesetzt wurde, gab es im DAX im weiteren Verlauf wenig Anschlusskäufe. Der Index konnte dennoch einen Teil der Gewinne halten und über der 13.300 schließen.

Unterstützt wurde der Markt durch die Phantasie im Vorfeld der EZB-Sitzung. Hier erwarten Marktteilnehmer eine Fortsetzung und Aufstockung des Anleihenkaufprogramm PEPP. Dies könnte von Frau Lagarde eine Art "Weihnachtsgeschenk" an den Kapitalmarkt werden. Im Raum stehen weitere 600 Milliarden Euro.

Ebenfalls positiv wirkte die News vom US-Pharmakonzern Johnson & Johnson, zu seinem Impfstoff früher als erwartet Daten vorzulegen. Damit wäre potenziell ein weiterer Impfstoff verfügbar.

Rund 130 Punkte Bandbreite zeigte der Handelstag letztlich auf und eine Kurslücke zum Dienstag:

Eröffnung 13.344,14PKT Tageshoch 13.454,13PKT Tagestief 13.327,87PKT Vortageskurs 13.278,49PKT

Den Verlauf sehen Sie in folgendem Intraday-Chartbild:

Nach XETRA-Schluss fielen die Kurse noch einmal leicht und orientierten sich an der Eröffnung des Handelstages. Hier wird weiterhin auf die Wall Street geachtet und ein mögliches Reversal am Abend.

Im Fokus stand unter anderem auch Tesla nach der jüngsten Kapitalerhöhung, wie im Interview am Morgen ausgewertet wurde:

Welche Aktien rangierten in der Gunst der DAX-Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX

Manchmal sind die Meldungen und die Aktienbewegungen nicht deckungsgleich. Im Falle Deutsche Bank wurde der anvisierte Sparkurs noch einmal verschärft, um die Erreichung der Unternehmensziele zu garantieren. Der Konzernumbau schreitet somit voran, der Aktienkurs korrigierte dennoch.

Auf dem Investorentag sagte der Bankchef Christian Sewing:

"Wir sehen uns weiterhin auf einem guten Weg, unser Renditeziel für 2022 zu erreichen."

Gemeint ist eine Eigenkapitalrendite (RoTE) von acht Prozent.

Tagesgewinner war hingegen im XETRA-Handel Covestro, hier jedoch in der Liste wegen dem starken Handel am Vorabend ohne Notiz. Die Prognoseerhöhung aus Leverkusen kam gut an. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll in diesem Jahr von 1,44 bis 1,5 Milliarden Euro zulegen und damit die Corona-Krise schneller als gedacht überwinden.

Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle:

Wie wirkte sich der heutige Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Widerstand von 13.300 Punkten ist überschritten und per Schlusskurs manifestiert worden. Das zwischenzeitliche Hoch heute lag knapp über dem Hoch vom November und direkt am Hoch des Septembers. Damit ist die seit Wochen gezeigte Widerstandszone zwar noch intakt, wurde jedoch einmal durchlaufen:

Kann dieser Widerstand vielleicht mit Hilfe der EZB am Donnerstag übersprungen werden?

