Erneut hoher Staatsüberschuss trotz schwächelnder Konjunktur

Berlin (Reuters) - Der deutsche Staat hat 2019 trotz schwächelnder Konjunktur das achte Jahr in Folge einen Überschuss erzielt.

Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung nahmen zusammen 49,8 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Berlin mitteilte und damit eine frühere Schätzung bestätigte. 2018 hatte es noch einen Rekordüberschuss von gut 62 Milliarden Euro gegeben. Die Summe entspricht diesmal 1,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, 2018 waren es 1,9 Prozent. Die Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr wegen Handelskonflikten und schwacher Weltwirtschaft mit 0,6 Prozent so langsam wie seit 2013 nicht mehr.

Dass dennoch schwarze Zahlen geschrieben wurden, lag unter anderem an Rekordbeschäftigung und steigenden Löhnen. Das sorgte für mehr Steuer- und Beitragseinnahmen. Das Aufkommen aus der Lohnsteuer etwa wuchs um 4,1 Prozent. Auch der private Konsum und der Bauboom spülten dem Staat mehr Geld in die Kassen. Die Niedrigzinsphase entlastete die öffentlichen Haushalte zugleich. "Wegen des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus und eines gesunkenen Schuldenstandes sind die Zinsausgaben erneut zurückgegangen", und zwar um 13,2 Prozent, erläuterte das Statistikamt. Zudem flossen viele Gelder gar nicht ab, die eigentlich für Investitionen geplant waren.

Der Bund allein beendete das Jahr mit einem Plus von 20,1 Milliarden Euro. Die Länder schafften einen Überschuss von 13,6 Milliarden Euro, die Sozialversicherung von 9,9 Milliarden und die Gemeinden von rund 6,2 Milliarden.