Erneut Tote bei Protesten in Myanmar

(Reuters) - Bei den anhaltenden Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar sind nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters mindestens acht Menschen getötet worden.

In Aungban in der Landesmitte seien Sicherheitskräfte zunächst mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen, berichteten Medien und Augenzeugen am Freitag. Später hätten sie bei einer Auseinandersetzung das Feuer eröffnet. Ein Vertreter des Bestattungsdienstes in Aungban, der anonym bleiben wollte, sagte Reuters, sieben Menschen seien an Ort und Stelle getötet worden, ein weiterer sei verletzt worden und anschließend in einem Krankenhaus gestorben. Ein Sprecher der Militärjunta war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Insgesamt sind in den vergangenen Wochen nach Angaben von Bürgerrechtlern mehr als 230 Menschen bei den Protesten im Zuge des Militärputsches vom 1. Februar ums Leben gekommen. Trotz des immer härteren Vorgehens des Sicherheitskräfte gehen Demonstranten immer wieder in mehreren Orten auf die Straßen. So auch am Freitag. Proteste wurden neben Aungban auch aus den beiden größten Städten Yangon und Mandalay sowie aus Myingyan, Katha und Myawaddy gemeldet. Medienberichten zufolge wurden zudem zwei weitere Journalisten festgenommen, darunter auch ein Mitarbeiter der BBC.