Erneut US-Luftangriffe auf Ziele mit Iran verbündeter Milizen

Washington (Reuters) - Die US-Luftwaffe hat auf Befehl des Präsidenten Joe Biden erneut Stützpunkte der mit dem Iran verbündeten Milizen im Irak und Syrien angegriffen.

Ziel seien operative Waffenlager an zwei Standorten in Syrien und einem Standort im Irak gewesen, erklärte das US-Verteitigungsministerium am Sonntag (Ortszeit). Es handle sich um eine Reaktion auf Drohenangriffe auf US-Ziele im Irak, die solchen Milizen zugeschrieben werden. "Wie heute gezeigt, hat Präsident Joe Biden deutlich gemacht, dass er handeln wird, um US-Streitkräfte zu schützen." Die Waffenlager seien von einer Reihe militanter Gruppen genutzt worden, die Unterstützung vom Iran erhielten, darunter die Kata'ib Hisbollah und die Kata'ib Sajjid al-Schuhada. Die Kata'ib Hisbollah ist einer der wichtigsten Milizen im Irak, die Verbindungen zum Iran unterhält. Berichte über Opfer und Verletzte lagen zunächst nicht vor.