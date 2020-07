Erneut wenig Bewegung aber stabil

Nachdem der Deutsche Aktienmarkt per Saldo am Montag keine Bewegung vollzog, gab es zumindest intraday am Dienstag mehr Schwankung. Dennoch konnte hier keine nachhaltige Richtung eingeschlagen werden. Mit einem kleinen Minus verabschiedete sich der DAX aus diesem Handelstag und lässt damit vor dem FED-Event beide Richtungen offen.

Impulsloser Dienstag

Ähnlich dem Start am Montag konnte der DAX erst einmal mit Stärke aufwarten. Die 12.900 wurde hierbei schnell erreicht und auch überschritten. Ein weiterer Peak führte bis zum Tageshoch vom Freitag und damit an die GAP-Kante, welche noch immer vom Sturz unter 13.000 Punkte herrührte.

12.936 Punkte war schliesslich das Tageshoch, von dem aus sich der DAX dann wieder entfernte und die Unterseite favorisierte. Hier gelang ebenfalls ein Ausbruch aus dem Bereich des Vortages. Mit 12.746 Punkten wurde hierbei ein neues Verlaufstief getestet, was jedoch direkt auf Käufer traf.

Trotz einer eher schwachen Wall Street Entwicklung stabilisierte sich der DAX zum Handelsende hin und schloss mit einem kleinen Minus von 3 Punkten.

Folgende Parameter umrahmen den Handelstag:

Eröffnung 12.886,23PKT Tageshoch 12.936,01PKT Tagestief 12.746,46PKT Vortageskurs 12.838,66PKT

Intraday ist die erweiterte Bandbreite im Vergleich zu gestern gut zu sehen, welche jedoch auf Schlusskursniveau wenig Unterschied aufwies und sich nur durch die stärkere Eröffnung unterschied:

Belastend war hierbei sicherlich auch die Rekordjagd am Rohstoffmarkt. Mit 26 Dollar im Silber und knapp 2.000 Dollar im Goldpreis war vor allem am Morgen der Fokus der Anleger auf diese Anstiege ausgerichtet. Für Gold bedeutete dies ein neues Allzeithoch.

Wie dies zu beurteilen ist und mit welchen Produkten man hier als Anleger partizipieren kann, erläuterte unser Händler im Marktgespräch am Morgen:

Unterstützt wurde der Markt durch eine US-Debatte über ein neues billionenschweres Hilfspaket. Weiterhin spekulieren Anleger darauf, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch positive Impulse und weitere Entschlossenheit im Kampf gegen Corona zeigen wird.

Schauen wir nun auf die Gewinner und Verlierer in der DAX-Aktienliste.

Gewinner und Verlierer im DAX

An der DAX-Ranking-Spitze befand sich der Triebwerkherstellers MTU mit rund 3 Prozent Kursaufschlag. Er profitierte von der Rallye im Sektor, insbesondere vom Flugzeugbauer Airbus. Immerhin will der Konzern 15.000 Stellen einsparen und ist damit auf einem Sparkurs, der sich am Ende positiv auf die Geschäftsentwicklung und damit auf alle Zulieferer auswirken soll.

Unter der Verlierern stach Infineon hervor. Auch hier gab es eine Branchenmeldung die abfärbte. Das an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistete UnternehmenNXP Semiconductors legte schwache Zahlen vor und belastete damit den ganze Chip-Sektor. Darunter litt letztlich in Deutschland der Infineon-Konzerns mit einem Minus von 2,5 Prozent.

Alle Werte im Ranking finden Sie in folgender Übersicht:

Wie veränderte sich das Chartbild im mittelfristigen Betrachtungszeitraum?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Ein erneuter Handelstag ohne Bewegung auf Schlusskursbasis bringt die seit Tagen skizzierte Aufwärtstrendlinie in Bedrängnis. Sie könnte, ausgehend vo Tief aus Mitte Juni, nun zeitnah ein Verkaufssignal generieren.

Noch ist diese intakt, würde jedoch einen weiteren Handelstag ohne Veränderung nicht mehr Halt bieten können, wie hier im Schaubild zu sehen ist:

Abwärtsdruck bis 12.400 Punkte ist unter Charttechnikern das nächste Ziel bei einem Bruch. Womöglich gibt es diesen Impuls oder einen Abprall an dieser Linie am morgigen Handelstag zur FED-Sitzung.

An dieser Stelle wünscht Ihnen das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH ein angenehmes Wochenende.

