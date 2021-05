Erneute Wendung am Aktienmarkt: DAX holt deutlich auf

Die Bandbreite im DAX ist bekannt

Mit einer neuen Kurslücke eröffnete der DAX zunächst stärker und schaffte es damit, die Verluste vom Mittwoch ein wenig abzustreifen. Diese gelang jedoch erst einmal nicht nachhaltig. Bis zum Mittag und dem Interview mit Ingmar Königshofen waren die morgendlichen Gewinne erst einmal wieder geschmolzen und der DAX notierte auf dem Schlusslevel des Vortages:

Eine entsprechend hohe Volatilität war am Markt zu spüren, die jedoch nicht mit der Vola beim Bitcoin mithalten kann. Wir erinnern uns: Der Bitcoin fiel am Mittwoch sehr dynamisch auf 30.000 US-Dollar und erholte sich nun wieder auf 40.000 US-Dollar. Elon Musk war an der Erholung nicht ganz unschuldig, die Äußerungen aus China hingegen für den Kursrutsch zuvor verantwortlich. Ein Tweet in Richtung der Tesla-Positionierung hatte gestern für kurzfristige Erleichterung gesorgt.

Ingmar Königshofen bringt dies ins richtige Verhältnis und ermahnt noch einmal zum Risikomanagement im Trading. Zudem schauen wir auf den Goldpreis, der sich recht still und leise aus dem Abwärtstrend verabschiedete. Was sind hier die nächsten möglichen Ziele?

Aus dem Aktienbereich schauen wir auf GameStop. Der Wert ist etwas in Vergessenheit geraten, bietet aber ein sehr spannendes Setup für Trader.

Zurück zum DAX, der direkt zum Mittag seine Richtung wechselte und erneut die 15.200 ansteuern konnte. Dies war der Auftakt zu einer größeren Erholung, welche bis zum Handelsende anhielt. Dabei wurde der gesamte Verlauf vom Mittwoch negiert, die dort entstandene Kurslücke geschlossen und damit erneut die große Handelsrange einmal komplett durchlaufen.

Im April stiegen die Exporte nach vorläufigen Ergebnissen im Vorjahresvergleich um 35,6 Prozent, was für die Exportwerte sehr positiv war.

Unterstützt wurde der Aufschwung am Aktienmarkt zudem von der wöchentlichen Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Diese sanken weiter und erreichten nun das tiefste Niveau seit Beginn der Corona-Krise. Konkret fielen die Erstanträge in der Woche zum 15. Mai um 34.000 auf 444.000 und damit das dritte Mal in Folge. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, die Bestätigung dieser Entwicklung war jedoch für viele Börsianer eine Art Befreiungsschlag.

Rund 260 Punkte Volatilität zeigte der Handelstag auf, der eher ruhig begonnen aber dann doch an Fahrt deutlich gewinnen konnte:

Eröffnung 15.207,32 Tageshoch 15.370,26 Tagestief 15.102,35 Vortageskurs 15.113,56 Schlusskurs 15.370,26

Den zweite Tagestrend zeigt die weitere Bereitschaft der Marktteilnehmer auf, bei optisch günstigeren Kursen zuzugreifen:

Welche Aktien standen besonders im Blickfeld der Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX

Das Wechselspiel der Kursveränderungen geht bei Delivery Hero weiter. Auf die starke Erholung am Dienstag folgte gestern die Korrektur und heute wieder der Aufwärtsdruck. Damit setzte sich die Aktie an die Spitze der DAX-Werte vor Fresenius SE und Merck KGaA.

Bei Fresenius schwingt eine mögliche Aufspaltung mit. Wie das "Manager-Magazin" berichtete, lotet das Unternehmen die eigene Zerschlagung aus, da Einzelteile womöglich wertvoller als der gesamte Gesundheitskonzern sein könnte.

Daimler profitierte ebenfalls, nachdem weiter Pläne zur Abspaltung der Trucksparte in einer Präsentation gestreut wurden. Der Börsengang der Nutzfahrzeugsparte sei auf Kurs, hieß es aus Unternehmenskreisen.

Tagesverlierer war die E.ON-Aktie. Steigende Stromkosten gehen zu Lasten der Margen, wie jedoch im Markt schon seit Tage bekannt war.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Nach dem starken Abverkauf der jüngsten Rekordhochs ging die Schwankung am Deutschen Aktienmarkt heute weiter. Wir notieren nach diesem Aufschlag heute wieder am oberen Bereich der Bandbreite vergangener Wochen, wie deutlich im Tageschart zu sehen ist:

Die Rekordhochs könnten damit erneut das Ziel der Anleger sein, immerhin fehlen nach diesem Tag knapp 200 Punkte für ein erneutes Anlaufen der 15.500.

Wir berichten gern auch morgen wieder für Sie auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange alle vorbörslichen Tendenzen und mit Stimmen aus dem Markt gegen Mittag.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

Zugehörige Wertpapiere: e Wendung am Aktienmarkt: DAX holt deutlich auf