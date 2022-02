Erneute Zinsängste machen Dax zu schaffen - Mercedes-Benz überrascht positiv

Die Inflation in den USA ist im Januar stärker gestiegen als erwartet. An den Börsen nehmen die Zinssorgen also wieder zu. Der Dax droht eine gute Woche mit Kursverlusten zu beenden. Mercedes-Benz überrascht derweil mit positiven Eckdaten zu 2021.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007100000, DE0005313704,