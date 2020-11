Ernüchterung an der Börse - Veranstaltungsverbot belastet CTS Eventim

An der Börse rücken die Corona-Risiken wieder in den Vordergrund, die Impfstoff-Euphorie ist erst mal verflogen. Derweil leiden Thyssenkrupp und CTS Eventim unter der Krise. Außerdem rückt Skandalkonzern Wirecard heute wieder in den Fokus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0005470306, DE000KBX1006, DE000A1ML7J1, DE000A2E4K43, DE0008430026, DE0005439004, DE0007500001, DE0007472060,