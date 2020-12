Erste Abstimmung der Wahlleute im US-Bundesstaat Vermont vollzogen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Vermont hat als erster US-Bundesstaat die Abstimmung der Wahlleute über den künftigen Präsidenten des Landes abgeschlossen. Die drei Wahlleute des Bundesstaates gaben nach ihrer Vereidigung am Montag entsprechend dem Ergebnis der Wahl am 3. November ihre Stimmen für den Demokraten Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris ab. Die kurze Zeremonie wurde von Staatssekretär Jim Condos geleitet, der für die Wahlen zuständig ist. Ähnliche Treffen sollten im Laufe des Tages in allen der insgesamt 50 Bundesstaaten und dem Hauptstadtbezirk stattfinden. Der Präsident wird in den USA indirekt gewählt. Gewinner ist, wer mindestens 270 Wahlleute auf sich vereinen kann.

In den allermeisten Bundesstaaten bekommt der Wahlsieger alle Stimmen der dortigen Wahlleute. Den zertifizierten Ergebnissen in den einzelnen Bundesstaaten zufolge entfallen auf den Demokraten Biden 306 Wahlleute und 232 auf den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Das Wahlergebnis wird offiziell erst am 6. Januar im Kongress in Washington verkündet. Biden soll am 20. Januar in Washington Januar vereidigt werden. Trump wehrt sich weiterhin gegen seine Niederlage bei der Wahl vom 3. November./lkl/DP/eas