Erste EU-Sanktionen gegen China seit 1989 beschlossen

Brüssel (Reuters) - Die EU-Außenminister haben am Montag die bereits angekündigten Sanktionen gegen China wegen des Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren beschlossen.

Demnach verhängt die EU Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten gegen vier chinesische Personen und einer Institution, wie ein Diplomat in Brüssel mitteilte. Es sind die ersten Sanktionen der EU gegen China seit dem Waffenembargo wegen der Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989. Hintergrund ist der Vorwurf von Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang. Die Regierung in Peking weist die Vorwürfe zurück.