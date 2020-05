Erste Frühkartoffeln in Niedersachsen geerntet

HANNOVER (dpa-AFX) - In Niedersachsen haben Landwirte die ersten Frühkartoffeln geerntet. Damit seien die Bauern im Burgdorfer Land nordöstlich von Hannover in diesem Jahr schneller gewesen als ihre Kollegen in der Pfalz, sagte die Sprecherin des Landvolks Niedersachsen, Gabi von der Brelie. "Es sind bundesweit die ersten Frühkartoffeln", zeigte sie sich überzeugt. Die beiden Gebiete seien die großen Anbaugebiete in Deutschland für Frühkartoffeln.

Hilfreich waren in Niedersachsen ein windgeschützter Hang, eine Frostschutzberegnung und viel wärmendes Vlies, wie von der Brelie sagte. Der leichte Sandboden in der Region erwärme sich schnell und sei deshalb besonders gut geeignet. Angeboten werden die Kartoffeln wegen ihrer geringen Haltbarkeit vor allem über Hofläden und Wochenmärkte.

Insgesamt dürften die Frühkartoffelpreise in diesem Sommer zunächst etwa auf Vorjahresniveau liegen. "Wir schauen mit einem gewissen Optimismus in die Saison, weil die Lager leer sind", sagte von der Brelie. Es sei aber noch zu früh, über Preise der später zu erntenden Sorten nachzudenken. Die Corona-Krise hatte die Nachfrage nach Kartoffeln im März nach Angaben des Landvolks deutlich steigen lassen. Andererseits war etwa der Markt für Pommes frites wegen der mangelnden Nachfrage von Großkunden eingebrochen./pkr/DP/zb