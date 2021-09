Erste Grippe-Impfstoffe der Saison freigegeben

LANGEN (dpa-AFX) - Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat die ersten Grippe-Impfstoffe für den Herbst und Winter freigegeben. Das für Impfstoffe zuständige Bundesinstitut hat bis Ende August die ersten 10,7 Millionen Dosen für den deutschen Markt geprüft und freigegeben, wie die Behörde am Mittwoch in Langen mitteilte. Insgesamt stehen laut PEI in diesem Jahr für den Einsatz in Deutschland neun Impfstoffe gegen Influenza zur Verfügung.

In jeder Influenzasaison kursieren andere Virusvarianten, daher müssen Impfstoffe jährlich angepasst werden. Die staatliche Prüfung von Impfstoff-Chargen vor deren Vermarktung ist gesetzlich vorgeschrieben. Expertinnen und Experten des Instituts überprüfen dazu die Herstellungsunterlagen sowie die Ergebnisse der Qualitätskontrollen. Zusätzlich werden Prüfmuster der Chargen experimentell untersucht./sat/DP/ngu