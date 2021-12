Erste Group kauft ungarische Commerzbank-Tochter

Wien (Reuters) - Das Wiener Geldhaus Erste Group übernimmt die ungarische Tochter der Commerzbank.

Beide Banken hätten den entsprechenden Vertrag am Freitag unterzeichnet, teilte die österreichische Bank mit. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Durch die Übernahme festige die Erste Group, die bereits seit vielen Jahren in Ungarn aktiv ist, ihre Position im Firmenkundengeschäft.

Die Behörden müssen noch grünes Licht geben. Der Abschluss der Transaktion werde in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erwartet. Darüber hinaus hätten die beiden Banken eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Diese sieht vor, dass Firmenkunden der Commerzbank einen vereinfachten Zugang zum Wissen und Netzwerk der Erste Group in augewählten Märkten in Zentral- und Südosteuropa erhalten.