Erste Group will die Dividende anheben

Die österreichische Erste Group (ISIN: AT0000652011) will für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro auszuschütten, nachdem im Vorjahr eine Ausschüttung in Höhe von 1,40 Euro je Aktie erfolgte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 29,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,03 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 13. Mai 2020 in Wien statt. Ex-Dividenden Tag ist der 18. Mai 2020. Auszahltag für die Dividende ist der 20. Mai 2020.

Die Erste Group verbesserte das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2019 um 8,7 Prozent auf 2,97 Mrd. Euro, wie am Freitag berichtet wurde. Die Kosten-Ertrags-Relation lag bei 59 Prozent nach 60,5 Prozent im Vorjahr. Das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenergebnis reduzierte sich aufgrund von Einmaleffekten um 18 Prozent auf 1,47 Mrd. Euro.

Obwohl herausfordernder als 2019, strebt die Erste Group 2020 ein stärkeres Wachstum bei den Betriebserträgen als bei den Kosten an. Damit rechnet der Konzern für das Jahr 2020 mit einem Anstieg im Betriebsergebnis, wie weiter mitgeteilt wurde.

Die Erste Group wurde 1819 als „Erste österreichische Spar-Casse“ gegründet. In knapp 2.400 Filialen werden Kunden in 7 Ländern in Österreich und Osteuropa betreut. Es werden rund 47.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de