Erste Group will die Dividende anheben

Die österreichische Erste Group Bank AG (ISIN: AT0000652011) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie ausschütten. Dies wurde bereits früher mitgeteilt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 32,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,92 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt 1,50 Euro (0,50 Euro + zusätzliche Dividende von 1,00 Euro) an Dividende ausbezahlt.

Die Hauptversammlung findet am 18. Mai 2022 in Wien statt. Ex-Dividendentag ist der 23. Mai 2022. Dividendenzahltag ist der 25. Mai 2022.

Die Erste Group erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Nettogewinn von 1,92 Mrd. Euro aus (2020: 783 Mio. Euro, 2019: 1,47 Mrd. Euro), wie am Montag berichtet wurde. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich um 16,5 Prozent auf 2,30 Mrd. Euro. Die Kundenkredite stiegen um 8,6 Prozent auf netto 180,3 Mrd. Euro. Die harte Kernkapitalquote (CET1) stieg auf 14,5 Prozent (Vorjahr: 14,2 Prozent).

Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine seien noch schwer abzuschätzen, wie weiter mitgeteilt wurde. Aktuell erwartet die Erste Group für 2022 ein Nettokreditwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Beim Provisionsüberschuss wird ein Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich erwartet.

Die Erste Group wurde 1819 als „Erste österreichische Spar-Casse“ gegründet. In knapp 2.100 Filialen werden Kunden in 7 Ländern in Österreich und Osteuropa betreut. Es werden rund 45.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de