Erste Hauptversammlung der TeamViewer AG seit Börsengang

Göppingen, 29. Mai 2020 - Aktionäre, die insgesamt 87,6% des Grundkapitals vertreten, haben die erste Hauptversammlung der TeamViewer AG seit dem Börsengang verfolgt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung zur Sicherheit aller Teilnehmer virtuell abgehalten. Die Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Gemeinsam mit den Aktionären, die ihre Stimme per Briefwahl abgegeben haben, haben 87,7% des Grundkapitals abgestimmt. Hier die Ergebnisse im Einzelnen:

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 mit 99,6% der abgegebenen Stimmen.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 mit 96,5% der abgegebenen Stimmen.

Wahl der Ernst & Young GmbH zum Abschlussprüfer sowie Konzernabschlussprüfer sowie Prüfer für die prüferische Durchsicht für das Geschäftsjahr 2020 mit 99,9% der abgegebenen Stimmen.

Wahl der Ernst & Young GmbH zum Abschlussprüfer sowie Konzernabschlussprüfer sowie Prüfer für die prüferische Durchsicht im Geschäftsjahr 2021 bis zur nächsten Hauptversammlung mit 99,9% der abgegebenen Stimmen.

Satzungsänderung zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts mit 99,9 % der abgegebenen Stimmen.

Detaillierte Informationen zur Hauptversammlung finden Sie hier: https://ir.teamviewer.com/websites/teamviewer/German/4600/hauptversammlung.html.

Über TeamViewer

Als ein weltweit führender Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen ermöglicht TeamViewer es Anwendern, sich überall und jederzeit mit Endgeräten aller Art zu verbinden. Das Unternehmen bietet sichere Fernzugriffs-, Support-, Kontroll- und Kollaborationsfunktionen und unterstützt Organisationen jeder Größe dabei, ihr volles digitales Potenzial zu nutzen. TeamViewer wurde bereits auf mehr als 2,25 Milliarden Geräten aktiviert und bis zu 45 Millionen Geräte sind zeitgleich online. Das 2005 in Göppingen gegründete Unternehmen beschäftigt über 900 Mitarbeiter in Niederlassungen in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com. Folgen Sie TeamViewer auch auf Social Media.

Kontakt

Pressekontakt TeamViewer

Martina Dier

Director, Communications Tel.: +49 (0)7161 60692 410 E-Mail: press@teamviewer.com

Investor Relations TeamViewer

Carsten Keller

Leiter Investor Relations and Capital Markets Tel.: +49 (0)151 1941 7780 E-Mail: ir@teamviewer.com