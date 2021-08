Erste Höhepunkt der Saison: BVB und Bayern kämpfen um Supercup

DORTMUND (dpa-AFX) - Im deutschen Fußball steht der erste Höhepunkt der noch jungen Saison an. Im Duell zwischen Pokalsieger Borussia Dortmund und Meister FC Bayern München am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) wird der erste Titel vergeben. Nach einer schwierigen Vorbereitung mit den erst spät zurückgekehrten EM-Teilnehmern beider Clubs taugt die Partie vor zugelassenen 25 000 Zuschauern in Dortmund jedoch nur bedingt als Fingerzeig für den erwarteten Spitzenkampf der Branchenführer im weiteren Saisonverlauf. Dennoch ist Brisanz garantiert. Schließlich greifen die neuen Trainer Marco Rose und Julian Nagelsmann nach ihrem ersten Titel im deutschen Profi-Fußball. Zudem kommt es zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Torjäger Erling Haaland und Robert Lewandowski./bue/DP/he