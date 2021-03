Erste Pressekonferenz von US-Präsident Biden am 25. März

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden wird sich kommende Woche bei der ersten formellen Pressekonferenz seiner Amtszeit den Fragen von Journalisten stellen. Die Begegnung ist für Donnerstag kommender Woche am Nachmittag (Ortszeit) geplant, wie mitreisende Journalisten unter Berufung auf das Weiße Haus berichteten. Biden war am Dienstag in den Bundesstaat Pennsylvania gereist.

Der Demokrat hat seit dem Beginn seiner Amtszeit am 20. Januar Fragen einzelner Journalisten am Rande von Auftritten beantwortet, hat aber noch keine Pressekonferenz abgehalten. Dabei könnten ihm mehrere Reporter ausführlich Fragen stellen - und es ist für den Präsidenten schwieriger, Fragen oder bestimmten Themen auszuweichen. Biden hat mit seinem Amtsantritt aber die Tradition eines täglichen Medienbriefings im Weißen Haus wiederbelebt, bei dem seine Sprecherin Jen Psaki ausführlich die Fragen von Reportern beantwortet.

In US-Medien war zuletzt immer wieder thematisiert worden, dass sich Biden so viel Zeit lässt für seine erste Pressekonferenz. Sein Vorgänger Donald Trump hatte einen anderen Ansatz verfolgt. Trumps Sprecher hielten über lange Strecken kaum Pressekonferenzen ab, allerdings stellte sich Trump selbst häufig ausführlich den Journalisten. Trump warf Medien, die kritisch über ihn und seine Politik berichteten, regelmäßig vor, "Fake News" zu verbreiten, und beschimpfte sie als "Feinde des Volkes".